Palmeiras recebe Athletico de olho na liderança do Brasileirão

De olho na liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Athletico neste sábado (04), às 21h45, no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo é válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

O árbitro da partida será Wilton Pereira Sampaio, que terá o auxílio de Guilherme Dias Camilo e Leone Carvalho Rocha. No comando do VAR (árbitro de vídeo) estará Wagner Reway, que recentemente se envolveu em uma polêmica no jogo entre Corinthians e Santos, quando assinalou um pênalti.

Como chega o Verdão

Na última rodada, o alviverde visitou o Botafogo no Nilton Santos e protagonizou uma virada heroica. Na ocasião, o time perdia por 3 a 1 no segundo tempo e conseguiu virar o jogo surpreendentemente. Com a vitória, os comandados de Abel Ferreira ficaram a três pontos do líder, mas com um jogo a mais.

Para o jogo diante do Furacão, Abel Ferreira terá que mudar o esquema tático. Ele vinha escalando um sistema com três zagueiros, mas como Murilo e Gómez estão suspensos, ele não terá jogadores da posição suficientes para escalar o mesmo sistema. Outra opção seria improvisar algum jogador na zaga. Rony também está fora.

Com isso, o Palmeiras deve ir a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Luan e Naves; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.

Como chega o Furacão

O último jogo do time foi na última quarta-feira (01) contra o Corinthians. O time paranaense saiu derrotado por 1 a 0, com um gol que aconteceu após uma falha do goleiro Bento. Yuri Alberto foi quem cabeceou e fez o gol do jogo.

Para o jogo no Allianz Parque, o treinador Wesley Carvalho terá que alterar o seu esquema tático também. Com Cuello suspenso, Kaíque Rocha deve jogar como zagueiro e o lateral Ezequiel deve sair da zaga e ir para a Ala Esquerda. Cannobio deve ir para a Ala Direita.

Deste modo, o Athletico deve ir a campo com: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha; Canobbio, Erick, Fernandinho e Esquivel; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo.