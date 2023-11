Endrick marca mais uma vez, Palmeiras vence Athletico e encosta no líder Botafogo

Na noite deste sábado (04), a equipe do Palmeiras recebeu o Athletico na Arena Barueri, em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo pouco movimentado, o Verdão fez seu dever de casa e venceu o Furacão por 1 a 0 diante de 17.301 torcedores presentes em Barueri. Com a vitória, os comandados de Abel Ferreira igualaram a pontuação do líder Botafogo (59) e deram mais um passo importante na luta pela 12ª conquista nacional.

Vitória palestrina!

Jogando diante de seu torcedor e em busca de mais um título brasileiro, o Palmeiras começou dominante na Arena Barueri e abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo com Endrick, que marcou um golaço encobrindo o goleiro Bento após receber uma bela assistência em profundidade de Raphael Veiga.

No entanto, o domínio do Palmeiras diminuiu após o gol de Endrick, e o Athletico passou a ter as melhores oportunidades. Vitor Bueno, Thiago Heleno e Fernandinho desperdiçaram pelo lado paranaense, enquanto o alviverde só voltou a ter uma boa chance aos 44 minutos, quando Zé Rafael aproveitou a sobra na área e finalizou por cima do gol.

Em seguida, Zé Rafael protagonizou nova chegada do Palmeiras. O camisa oito carregou pelo lado esquerdo e encontrou Mayke, livre dentro da área, que cabeceou firme, exigindo uma grande defesa de Bento, fechando os primeiros 45 minutos com vitória palmeirense por 1 a 0.

O jogo voltou morno do intervalo e teve seu primeiro bom momento na segunda etapa somente aos 12 minutos, quando Vitor Bueno recebeu na entrada da área e finalizou com perigo à meta defendida por Weverton. O Verdão respondeu aos 18 minutos, com Breno Lopes. O camisa 19 recebeu um bom passe próximo ao gol, mas finalizou desequilibrado e mandou a bola pela linha de fundo.

Pouco depois, Breno aproveitou confusão na zaga do Furacão, tabelou com Endrick e finalizou por cima do gol. Um minuto depois, foi a vez de Veiga arriscar de longe para defesa tranquila de Bento. Na reta final, Alex Santana, pelo rubro-negro, e Piquerez pelo alviverde, finalizaram para fora com perigo. Já nos acréscimos, John John recebeu passe da esquerda, cortou para dentro e finalizou colocado para uma boa defesa de Bento, fechando o duelo com o placar de 1 a 0 para os donos da casa.

Situação na tabela

Com a vitória conquistada na noite deste sábado (04) diante do Athletico-PR, o Palmeiras chegou à marca de 59 pontos, igualando o líder Botafogo. No entanto, o Verdão segue na vice-liderança pelos critérios de desempate e aguarda o resultado do clássico entre Vasco e Fogão para saber, de fato, sua posição na tabela. Já o Furacão permanece em 7º lugar, com 49 pontos, lutando por uma vaga na próxima edição da Copa Conmebol Libertadores da América.

Próximos compromissos

Em busca do 12° título do Campeonato Brasileiro, o segundo consecutivo, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (08) para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, às 21h30. Já o Athletico enfrenta, no mesmo dia, o Fortaleza, na Ligga Arena, às 20h, em um confronto direto por uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores.