Felipão elogia América-MG e afirma: "não ganhamos porque o adversário jogou bem"

Nesta noite de sábado (04), além da final da Copa Libertadores da América, foi dia de clássico mineiro. América-MG e Atlético-MG empataram por 1 a 1 no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), em duelo válido pelo 32ª rodada do Brasileirão.

O uruguaio Mastriani e Paulinho foram os autores dos gols da partida, com o resultado o Coelho amarga a lanterna do campeonato e o Galo se mantém em quinto lugar com 53 pontos conquistados.

Coletiva de Felipão

“Não ganhamos porque o adversário jogou bem, não adianta a gente ganhar só porque o time está lá embaixo (América MG). Em primeiro lugar, é um clássico. Segundo, o time do América não é ruim. Então não jogamos igual fizemos em outras partidas, entretanto fizemos 10 pontos em 12. Não podemos achar uma justificativa aqui, outra lá. Jogamos melhor em algumas oportunidades e em outras não”, respondeu o comandante atleticano.

Ao final do jogo, o atacante Hulk foi expulso e desabafou falando que desse jeito (arbitragem) ele iria embora mês que vem. Luiz Felipe Scolari foi perguntado sobre a fala do camisa 7 e respondeu:

“Após o jogo qualquer coisa que foi dita não se pode levar em consideração. Então não sei o que houve para ter aquela confusão, o maior desentendimento foi com o quarto árbitro. Não sei o que houve e não sei dizer qual foi a situação. Sobre a fala do Hulk, acredito ser uma fala normal que depois do jogo a gente imagina ser vencedor no confronto e aspire coisas grandes e vem a frustração do resultado. Foi mais um desabafo do que qualquer outra coisa.”

Outro questionamento para o treinador foi que ele não promoveu nenhuma alteração depois da expulsão de Alê, sendo que ele possuía mais uma parada. Felipão comentou:

"Vocês queriam que eu colocasse quem? Mais um goleiro? Mais um atacante? Nós já tínhamos cinco atacantes, não adianta, atacar feito índio não existe. É preciso ter organização, fizemos o que treinamos. O Otávio de primeiro (volante), o Igor pela esquerda, Pavon pela direita, o Pedrinho no meio dos dois atacantes e era o que tinha pro momento.”

“É normal, eu digo assim que quando você pega uma equipe no meio do ano, tu tens algumas formas de adaptar, assim como os atletas precisam se adaptar a tua forma de trabalhar e a gente vai encontrando uma equipe ideal daquilo que nós entendemos que seja uma dinâmica que a gente gosta. Foi um pouco mais difícil, na qual perdemos muitos pontos, mas recuperamos um pouco desses pontos no segundo turno. Ainda não recuperamos a tal ponto de ficarmos estável no nosso objetivo de conseguir uma vaga na Libertadores”, concluiu o técnico do Galo após pergunta sobre a cultura imediatista do futebol brasileiro.