Wesley Carvalho lamenta derrota e avalia luta do Athletico por vaga direta na Libertadores: "Ficou mais difícil"

Na noite deste sábado (04), o Athletico foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0 na Arena Barueri, em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro,, em um duelo que complicou a vida do Furacão nesta reta final de temporada.

Após a derrota, o técnico Wesley Carvalho admitiu que a derrota diante do Alviverde complica a situação do clube nesta reta final de Brasileiro, que ainda sonha com uma vaga direta na Conmebol Libertadores.

"Agora ficou uma situação mais difícil, mas vamos acreditar até o final. Vamos buscar", disse Wesley em coletiva.

O comandante também foi direto ao comentar sobre os desfalques da equipe: “Perdemos bastante atletas, e isso acabou acarretando na forma de jogar, buscar soluções”.

Com a derrota, o Furacão permanece em 7º lugar, com 49 pontos, lutando por uma vaga na próxima edição da Copa Conmebol Libertadores da América. A equipe volta a campo nesta quarta-feira (08) diante do Fortaleza, na Ligga Arena, às 20h, em um confronto direto por uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores.