Com golaço de Helinho, RB Bragantino vence Corinthians e sonha com título do Brasileirão

Em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o RB Bragantino venceu o Corinthians por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid,, com gol de Helinho.

Como fica?

Com o resultado, o Massa Bruta voltou a 3ª posição, com 58 pontos, um a menos que o líder Botafogo. Já o Corinthians, caiu para a 13ª posição, com 40 pontos.

Domínio do Massa Bruta

Jogando em casa, a equipe do RB Bragantino dominou o primeiro tempo. Pressionando a saída de bola corinthiana e mantendo a posse de bola, os comandados de Pedro Caixinha criavam muitas chances de gol.

Aos nove, Juninho Capixaba fez belo cruzamento na cabeça de Eduardo Sasha, mas a finalização parou em bela defesa de Cássio. Empurrados pela torcida, os touros jogavam verticalmente, buscando o gol em praticamente todos os ataques.

Ele veio de forma linda, aos 29. Após escanteio curto, Helinho tabelou com Mosquera, cortou para o meio e soltou uma bomba no ângulo, sem chances de defesa, abrindo o placar para os mandantes.

⚽️ GOLAAAAAAÇOOOO!



Helinho cobra escanteio curto no Mosquera, o colombiano devolve no camisa 11 que enche o pé de fora da área. A bola vai no ângulo direito de Cássio. Que gol no Nabizão.



30 | 1T (1x0)#DiaDeBraga #RedBullBragantino

A equipe do Corinthians não conseguia acompanhar os ataques, e apesar de ter tido cinco finalizações, não levou perigo ao gol de Cleiton. Sem Renato Augusto, que estava no banco, o meio de campo alvinegro sentia falta de sua criatividade.

Ao final da primeira metade de partida, o Braga possuía 63% de posse de bola, além de 14 finalizações, mostrando o claro domínio da equipe do interior de SP.

Segundo tempo equilibrado

No início da segunda etapa, aos 18, Mosquera saiu de frente com Cássio e teve a oportunidade de ampliar a vantagem dos donos da casa. Porém, o ponta colombiano não definiu a jogada e matou a maior chance de seu time.

Logo após isso, Mano Menezes promoveu a entrada de Renato Augusto. Com isso, o Timão ganhou qualidade na saída de bola e começou a se manter mais com a posse de bola.

Aos 35, Maycon carregou pela esquerda e finalizou, tentando surpreender o goleiro Cleiton. Entretanto, o goleiro do Massa Bruta fez linda defesa, no que foi a melhor chance corinthiana nos noventa minutos. Até o fim da partida, a equipe visitante pressionou em busca do gol de empate, porém, sem sucesso.

Calendário

Na próxima rodada, o RB Bragantino vai à Vila Belmiro, enfrentar o São Paulo (devido aos shows no Morumbi) na quarta-feira (8), às 20h. Já o Corinthians, recebe o Atlético-MG, na Neo Química Arena, na quinta-feira (9), às 19h.