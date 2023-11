Fluminense anuncia comemoração do título com a torcida no dia 12 de novembro

Fluminense anunciou em seus perfis oficiais nas redes sociais que a festa do título juntamente com a torcida tricolor acontecerá no dia 12 de novembro a partir das 9h (horário de Brasília) no centro do Rio de Janeiro. A taça da Libertadores também estará no Maracanã no dia 22 de novembro às 21h30 na partida contra o São Paulo pela 32ª rodada do brasileirão.

A celebração com os torcedores e jogadores no centro da cidade contará com shows e trio elétrico. Já na festa no maracanã, jogadores farão a volta olímpica com a taça e haverá shows e muita comemoração antes da partida com atrações ainda não divulgadas. O time campeão da América disponibilizará mais informações ao longo da semana.

Dificuldade e falta de planejamento

O clube encontrou dificuldades pra realizar a festa neste domingo (05) após as comemorações depois do jogo contra o Boca Jrs em seu Centro de Treinamento no bairro das Laranjeiras na Zona Sul do Rio ter sido interrompida pela Polícia Militar do Rio de Janeiro devido à grandes proporções tomada.

O prefeito Eduardo Paes em sua página oficial no Twitter disse não ter se oposto à festa tricolor desde que ela acontecesse após o horário do ENEM. O Fluminense decidiu não comemorar neste domingo (05), admitindo falta de planejamento prévio e abrindo as portas da sede para sua torcida que já se encontra lá desde o início da manhã.

Confira abaixo o pronunciamento oficial do clube:

"Tricolores Campeões da América,

Nesse momento especial de nossa história, precisamos de um grande evento, do tamanho da nossa conquista, que permita a merecida celebração entre nossos atletas e a torcida.

Entendendo a necessidade de planejamento prévio, solicitado pelos órgãos de segurança pública, faremos o encontro com a taça e com os nossos heróis no domingo que vem. Lotaremos o Centro do Rio de Janeiro no dia 12 de novembro, às 9h, com direito a trio elétrico carregando nossos guerreiros, taça, shows e comemoração.

No dia 22 de novembro, a taça estará no Maracanã, no jogo contra o São Paulo, também com muita festa de nossa arquibancada, volta olímpica e shows antes do jogo. Durante a semana daremos mais informações sobre a organização.

O Rio é TRICOLOR!"