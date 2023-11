"Futebol se resume em vitórias", destaca Renato Gaúcho após atuação abaixo do Grêmio

No último sábado (4), o Grêmio derrotou o Bahia por 1 a 0 jogando em casa. O confronto foi válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com essa vitória, o time gaúcho se consolidou no G-4 do torneio nacional.

Com a vitória, o Tricolor Gaúcho atingiu 56 pontos e assumiu a terceira colocação. Neste momento, a equipe de Renato está apenas três pontos do líder Botafogo, no entanto, o clube carioca tem dois jogos a menos. Com o resultado, o Grêmio chegou à sua quarta vitória consecutiva.

Mesmo sem uma grande atuação, o Imortal garantiu sua vitória com o gol solitário de Suárez. Renato comentou sobre o jogo: "Jogamos um jogo truncado, mas nosso objetivo era a vitória. Realmente, não jogamos tão bem, mas o futebol se resume a uma palavra, que se chama vitória. Com a quarta seguida, estamos no G-4, encostamos mais no Botafogo, mas o mais importante era cumprir nossa obrigação em casa."

"O objetivo era a vitória, sabíamos que seria difícil, o Bahia está lutando contra o rebaixamento, mas tem uma boa equipe. Foi um jogo bastante estudado, demos espaço, o meio de campo deles estava preenchido, e eles ganharam a maioria das jogadas", completou o treinador.

Mais uma vez, o técnico entrou com o esquema de três zagueiros, mas desfez o mesmo ainda no intervalo. "No intervalo, fiz mudanças, coloquei velocidade, e conseguimos uma bela jogada com Lucas (Besozzi) que resultou em um belo gol de Suárez."

No final, Renato também comentou sobre a possibilidade de conquistar o título. O próximo jogo do Tricolor é justamente contra o Botafogo no Rio de Janeiro.

"Claro que acredito. Estamos a três pontos do Botafogo, sei que eles têm jogos a menos, mas eles precisam vencer. O importante é cumprir com as nossas obrigações em casa. Eles torcem contra a gente, e nós também torcemos contra eles. O sonho ainda está vivo, enquanto for possível, devemos continuar sonhando, assim como a torcida. Nada é impossível."