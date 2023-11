Em jogo movimentado com disputa por posições na Série B, Botafogo-SP e Ceará empatam em Ribeirão Preto

Botafogo-SP e Ceará se enfrentaram neste sábado (4) pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro série B no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A equipe paulista iniciou a partida com 46 pontos na 12ª colocação, e com o empate, encerrou a rodada na mesma posição com 47 pontos, dando fim a uma sequência de duas vitórias.

Já o Ceará, com o empate, está em 11º lugar, uma posição apenas à frente do Botafogo-SP e com os mesmos 47 pontos.

Primeiro tempo termina empatado em Ribeirão Preto

A partida começou movimentada, com a equipe paulista atacando e buscando o jogo a todo momento e com uma forte pressão resultando, logo aos 8 minutos, ao primeiro gol da partida. Após um corte errado da zaga do Ceará, Carlos Manuel recebeu passe de Madruga e finalizou forte fazendo um verdadeiro golaço sem chances para o goleiro para abrir o marcador em Ribeirão Preto.

Aos 16' minutos, a equipe paulista realizou a primeira alteração da partida após o meia Thassio sentir uma fisgada na coxa direita, Lucas Cardoso entrou no lugar do Camisa 7 e a equipe conseguiu manter o volume de jogo, porém mesmo com a pressão acabou pecando nas finalizações.

A equipe cearense se reergueu na partida e aos 39 minutos, após bela arrancada de Erick Pulga, quase conseguiu o empate, parando em uma bela defesa do goleiro Matheus Albino. Porém, quatro minutos depois, após troca de passes da equipe cearense, Chay recebeu dentro da área e deu belo passe de trivela, achando Guilherme Bissoli que finalizou bem e empatou a partida para o vozão.

Ceará vira, mas leva empate do Botafogo-SP e equipes somam um ponto

A segunda etapa foi marcada por um maior equilíbrio entre as equipes e chances importantes para os dois lados. O técnico Vagner Mancini realizou duas mudanças na equipe cearense, e em uma dessas mudanças entrou o responsável pela virada do placar.

O atacante Janderson entrou aos 18 minutos no lugar de Pedrinho e, logo aos 22', após contra ataque, Bissoli autor do primeiro gol, achou o camisa 77 que sem goleiro só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes, 2 a 1 no placar.

Porém, o Botafogo-SP não desistiu de buscar o resultado e, aos 32 minutos, após cobrança de escanteio pelo lado direito, Diogo Silva subiu mais alto que a zaga cearense e empatou a partida para a equipe de Ribeirão Preto.

A equipe paulista pressionou até os últimos minutos da partida e chegou a acertar a trave dos visitantes, porém o empate persistiu e ambas equipes levaram um ponto para o resto da disputa do campeonato.

Próximos jogos

O Botafogo - SP volta a campo no próximo sábado (11) quando enfrenta a equipe da Chapecoense na Arena Condá. Já o Ceará enfrenta o Mirassol, atual sétimo colocado, no domingo (12) no estádio do Castelão.