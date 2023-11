Volante experiente do futebol cearense, Geilson comenta temporada no estado: "Grandes conquistas"

O futebol cearense vem recebendo cada vez mais destaque no Brasil, com atletas que têm sido cada vez mais influentes. O volante Geilson, de 22 anos, estava desde 2019 no estado, participando desde cedo do desenvolvimento do esporte no Ceará.

Antes de jogar no futebol Cearense, Geilson teve passagem pelo Palmeiras e Vitória. Transferido para o Fortaleza, em 2019, onde permaneceu até 2022, jogou pelas categorias sub-20 e sub-23, totalizando 53 jogos pelo Leão. Durante sua estadia no tricolor, recebeu propostas do Botafogo e Bósnia.

Foi no último ano que o volante foi para o Atlético-CE, em seguida, emprestado ao Floresta, onde conquistou o acesso para a série A do Campeonato Cearense. Depois, novamente no Atlético, participou de 23 jogos e marcou um gol pela Série D.

"Sou muito feliz no Ceará! Acho que os jogadores, as equipes daqui, vêm se destacando cada vez mais e mostrando que é válido o reconhecimento da modalidade aqui. Aprendo muito e evolui também. Muito feliz por ter me formado aqui como jogador", declarou o volante.