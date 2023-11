Botafogo-SP conta com resultado de dupla paulista no Brasileirão para garantir classificação a Copa do Brasil

Após fazer sua melhor campanha na história da Copa do Brasil em 2023, o Botafogo-SP está a poucos passos de se garantir na próxima temporada novamente. Isso porque a CBF alterou o formato de classificação para o torneio, onde os seis primeiros colocados do Brasileirão Série A, que conquistam vaga direta para a Libertadores, também confirmam presença na competição nacional. Com isso, o Pantera passa a depender da permanência de Red Bull Bragantino e Palmeiras, já que terminou em oitavo lugar no Campeonato Paulista.

Na última edição, o time de Ribeirão Preto chegou até a 3ª fase do torneio, onde acabou sendo eliminado pelo Santos. O resultado, contudo, rendeu ao clube um faturamento de R$ 4,7 milhões. Caso a equipe assegure a vaga em 2024, consagrando sua terceira participação consecutiva, apenas a primeira fase da competição pode retornar mais R$ 1,25 milhão ao caixa Tricolor, se for adotado o mesmo parâmetro deste ano.

No momento, o Palmeiras encontra-se na vice-liderança do Brasileirão, com 59 pontos. O RB Bragantino, por sua vez, aparece logo na sequência, em 3º lugar, com 58 pontos.

Botafogo-SP já está garantido na Série B de 2024 enquanto classificação para a Copa do Brasil

Enquanto aguarda a definição das vagas, o Botafogo-SP ainda tem três compromissos pelo final da Série B, onde, matematicamente, já está confirmado para a próxima temporada. Na 12ª colocação, com 47 pontos, o Pantera visita a Chapecoense no próximo sábado (11). A bola começa a rolar a partir das 17h, na Arena Condá.

Fora dos gramados, o Tricolor também virou referência em gestão após a inauguração da Arena Nicnet Eurobike, um espaço multiuso para shows e ambientes comerciais, colocando Ribeirão Preto como uma opção de espaço moderno para negócios, eventos e investimentos. Após quatro anos desde sua abertura, o clube já prevê orçamento de R$ 5,6 milhões com os aluguéis nesta temporada, correspondendo a 16% dos aproximados R$ 35 milhões previstos para 2023.