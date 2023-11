Goleira do Botafogo, Mari Zanella fala sobre titularidade na Copa-Rio Feminina Sub-20

No último fim de semana, o Botafogo da categoria sub-20, no feminino, venceu a equipe do Rio de Janeiro por 8 a 0, na segunda rodada da Copa Rio Feminina Sub-20. A goleira Mari Zanella, que conquistou a titularidade para essa partida, comentou como vem sendo o trabalho da equipe na competição.

"Ainda estamos no início do campeonato, mas já conseguimos observar como cada time chegou para disputá-lo. Na primeira rodada, cometemos falhas que nos serviram de aprendizado, e pudemos estudar e corrigir durante a semana e sair com o resultado positivo no jogo que viria, que foi contra o Rio de Janeiro. Fiquei feliz por poder ajudar o time a terminar a partida sem sofrer gols, e estou trabalhando cada vez mais para seguir assim nos próximos jogos", declarou a goleira.

O Flamengo busca se recuperar na classificação do campeonato e garantir a liderança, depois da derrota contra o Flamengo na primeira rodada. Nesta semana, o Botafogo visita o Bangu, quarta-feira (8), às 15h, horário de Brasília, em Moça Bonita.