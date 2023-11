Goleiro do Botafogo, Lucas Perri é convocado para os próximos amistosos da Seleção Brasileira

Nesta segunda-feira (06), Lucas Perri, goleiro do Botafogo foi convocado pela segunda vez por Fernando Diniz para defender a Seleção Brasileira nos próximos jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.



Lucas Perri, que vem sendo uma das revelações do Brasileirão 2023, destacando-se pelas boas defesas que tem realizado dentro da competição. Pelo Campeonato Brasileiro, Perri tem 30 jogos defendendo o Glorioso, sendo o segundo melhor goleiro em atuação no Brasil, ficando atrás apenas de Cleiton, do Red Bull Bragantino.

No Brasileirão, o arqueiro atuou em todos os 30 jogos do Botafogo e sofreu apenas 23 gols. O Alvinegro tem a defesa menos vazada do campeonato e Lucas Perri tem forte contribuição neste quesito.

​​​​​​Números impressionam

Com o total de 112 defesas difíceis e o aproveitamento de 86% em gols salvos. Os números demonstram a importância do goleiro para o time do Botafogo, que é o atual líder do Brasileirão.



A expectativa de Diniz e dos torcedores brasileiros é que Perri, possa garantir o mesmo desempenho com a Amarelinha. Esta é, aliás, a segunda convocação do arqueiro alvinegro para a Canarinho. Na data Fifa anterior, ele havia sido chamado por Fernando Diniz, após o corte de Bento, do Athletico, por lesão. Na primeira convocação, o goleiro falou em coletiva:

"Seleção Brasileira é um sonho realizado para todo mundo. Como até disse ontem, se há um ano e meio atrás, quando cheguei ao Náutico, imaginasse 18 meses depois estar na Seleção, não ia acreditar. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que tenho vivido e por tudo que tem acontecido na minha vida e seguir trabalhando."