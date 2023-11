Mano Menezes vê justiça em derrota do Corinthians para RB Bragantino: "Tivemos dificuldade, o adversário impôs o jogo"

Após a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva falando sobre o confronto.

Sobre a partida, Mano analisou dizendo que principalmente na primeira etapa o adversário foi melhor que o Corinthians, que perdeu também nas disputas físicas.

"Não jogamos bem o primeiro tempo, tivemos muita dificuldade, o adversário impôs o jogo. Sabia como era difícil, a gente foi neutralizando e não dando tantas oportunidades para chegar na área. Tomamos o gol numa bola de uma felicidade extrema, um chute maravilhoso, mas que descuidamos na saída de pressão. Isso vai criando mais dificuldades. O jogo requeria mais disputa física, mais imposição para depois tentar jogar, e perdemos a maioria das disputas."

"Quando um time não consegue sair de trás tocando, porque o adversário te dificulta, você tem que ter outra solução e a gente nunca encontrou. Algumas por características de jogadores nossos e outras porque a gente esteve longe de achar soluções para melhorar."

Sobre as entradas de Felipe Augusto e Pedro no lugar de Yuri Alberto e Matías Rojas já no intervalo.

"No intervalo, fizemos duas alterações. Yuri entrou um pouco desconectado no jogo, a gente já achava que estava muito difícil para ele, ia ter que jogar contra o vento na segunda parte, ia ter que segurar a bola na força mesmo, e o Felipe foi escolhido para fazer isso. Ganhamos mais um jogador com a entrada do Pedro e Flipe. Não fomos nunca brilhantes e nunca jogamos bem, mas no segundo tempo disputamos o jogo."

Próximo jogo:

O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira (09), contra o Atlético-MG, pela 33ª rodada do Brasileirão 2023, na Neo Química Arena.