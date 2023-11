Tite explica dificuldades no calendário e retorno de Filipe Luís aos gramados: "O problema não é condição física"

Neste domingo (05), o Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0 na Arena Castelão, e uma das grandes novidades da partida foi o retorno de Filipe Luís aos gramados após mais de dois meses afastado. O lateral-esquerdo, peça fundamental no esquema tático do Rubro-Negro, voltou a atuar sob os olhares atentos dos torcedores, mas sua ausência não foi devido a problemas físicos, como muitos poderiam imaginar.

Tite fala sobre Filipe Luís

Após a partida, o técnico Tite abriu o jogo sobre a situação do camisa 16 do Flamengo. Em entrevista coletiva, o treinador explicou que o principal desafio enfrentado por Filipe Luís não é a sua condição física, mas sim o apertado calendário do futebol brasileiro, que exige que os jogadores atuem com frequência, muitas vezes em partidas disputadas com apenas alguns dias de intervalo. Tite elogiou não apenas o desempenho de Filipe Luís em campo, mas também seu caráter e valores morais, ressaltando a importância do jogador não apenas como atleta, mas como pessoa.

"Eu só quero pensar no Filipe Luís dentro de campo. O problema do Filipe Luís não é a condição física e, sim, o calendário, tendo que jogar quarta e domingo. Eu sou suspeito para falar dele. O caráter, os valores morais" - Tite em entrevista pós-jogo.

Possível renovação contratual

Filipe Luís, que está no Flamengo desde 2019, é um dos jogadores mais experientes do atual elenco rubro-negro e acumula títulos e recordes com a camisa do clube. Entretanto, a sequência intensa de jogos na temporada tem sobrecarregado o lateral-esquerdo, que não entrava em campo pelo Flamengo desde o confronto contra o Coritiba, em agosto deste ano.

A situação de Filipe Luís no Flamengo é ainda mais preocupante porque seu contrato com o clube está chegando ao fim. Atualmente, o vínculo do jogador com o Rubro-Negro vai até dezembro de 2023, e a possibilidade de estender essa relação dependerá do aval do técnico Tite, que agora comanda o time carioca.

Agenda

Com Filipe Luís suspenso devido ao terceiro cartão amarelo, o Flamengo se prepara para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (08), em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. O confronto promete ser emocionante, já que o Rubro-Negro é o sexto colocado na tabela, somando 50 pontos, enquanto o Palmeiras ocupa a segunda posição, com 59 pontos. A partida está marcada para às 21h30 (horário de Brasília) e será realizada no Maracanã.