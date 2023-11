Nino e André são convocados pela Seleção para os jogos contra Colômbia e Argentina

A dupla do Fluminense, André e Nino, está na lista de convocados pelo técnico Fernando Diniz nesta segunda-feira (06) para os jogos da Seleção Brasileira contra as seleções da Colômbia (16) e Argentina (21) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seleção vem de dois resultados negativos, um empate com a Venezuela e uma derrota para o Uruguai.

Nino e André, que foram campeões da Copa Conmebol Libertadores no último sábado (04), possuem números convincentes e vem conquistando a admiração e confiança dos brasileiros. A expectativa é de que o rendimento da dupla tricolor na seleção seja igualmente bom como vem acontecendo no clube.

Nino e André voltam a ser convocados por Fernando Diniz para a Seleção Brasileira

O zagueiro tricolor que já havia sido convocado para os desafios iniciais da seleção nas vitórias sobre a Bolívia e Peru, foi desconvocado em outubro após uma entorse no joelho e não participou dos últimos dois jogos da seleção. Nesta temporada, Nino fez 50 partidas pelo Fluminense, possui 11 cartões amarelos e apenas um cartão vermelho.

O volante André, também faz parte das convocações para os jogos contra Bolívia, Peru, Venezuela e Uruguai e já era esperado na lista divulgada hoje às 14h no auditório da CBF na Barra da Tijuca. Em 2023, possui 55 partidas pelo atual campeão da América nas quais, fez 1 gol e recebeu dezoito cartões amarelos e dois vermelhos.

Ambos estão em negociação com times Europeus. Nino participou de reunião com Notingham Forest da Inglaterra e tem sua saída do Fluminense muito próxima, e André tem o interesse do Liverpool, Fulham, West Ham, Tottenham e Arsenal e não deve seguir no Fluminense em 2024.