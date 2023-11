Endrick e Veiga são convocados para a Seleção Brasileira

Na tarde desta segunda-feira (06), o técnico Fernando Diniz anunciou a lista de 23 convocados da Seleção Brasileira para a última data Fifa de 2023. O Brasil enfrentará, no mês de novembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, a Colômbia, em Barranquilla, e a Argentina, no Maracanã.

Para os duelos, a Seleção contará com dois representantes palestrinos. Raphael Veiga, figurinha frequente nas convocações de Diniz e Endrick, que aos 17 anos recebe sua primeira convocação para a equipe principal do Brasil.

"É um jogador que tem potencial para ser um dos grandes talentos. Não sabemos se vai se confirmar. Não é uma pressão. É um prêmio e uma visão de futuro do que este garoto pode ser. Um menino nascido em 2006 produzir o que ele produz me chama atenção. E neste momento vive o seu melhor momento, jogando contra grandes times do Brasil e consegue se sobressair", disse Diniz sobre presença de Endrick na convocação.

Além de Endrick, outros três nomes também foram convocados pela primeira vez para a Seleção principal: João Pedro (Brighton), Paulinho (Atlético-MG) e Pepê (Porto) compõe o ataque brasileiro. Richarlisson (Tottenham) e Matheus Cunha (Wolverhampthon) ficam de fora por opção técnica, equanto Neymar, do Al-Hilal, que passou por cirurgia no joelho na última quinta-feira, será desfalque por lesão.

Números da dupla palmeirense na temporada

Com três gols marcados nos últimos dois jogos, Endrick vem sendo destaque do Palmeiras nesta reta final de temporada. O camisa nove alviverde ganhou espaço na equipe titular após a eliminação palestrina para o Boca Juniors, da Argentina, pela semifinal da Conmebol Libertadores. Ao todo, na temporada, Endrick fez 11 gols em 47 jogos.

Já Veiga, presente em todas as convocações brasileiras de 2023, segue na lista de comandados anunciada por Fernando Diniz. Pela Seleção, o camisa 23 palmeirense disputou cinco partidas. Já pelo Verdão, o meio-campista tem 17 gols marcados em 54 jogos no ano.

O Brasil tem sete pontos após quatro rodadas e é o terceiro colocado das eliminatórias. A Seleção visita a Colômbia no dia 16 deste mês, em Barranquilla, e depois faz clássico com a Argentina, no Maracanã, no dia 21.