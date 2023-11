Paulinho entra para seleta lista de atacantes do Atlético-MG convocados para a Seleção Brasileira

Chamado pelo técnico Fernando Diniz para as eliminatórias da Copa do Mundo, o atacante Paulinho defenderá, pela primeira vez em sua carreira, a Seleção Brasileira principal nas partidas contra Colômbia (16) e Argentina (21).

A convocação coroa o ótimo momento do camisa 10 do Atlético-MG. Artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Tiquinho Soares com 16 gols, o jogador faz no alvinegro sua temporada mais artilheira na carreira, com 27 gols.

Paulinho foi também o goleador do Galo na Libertadores, balançando as redes sete vezes. Nos número totais, o jogador divide o posto de artilheiro do time com seu companheiro de ataque Hulk.

Com a presença na seleção, Paulinho se junta a nomes ilustres da história do Atlético que foram convocados enquanto vestiam a camisa alvinegra, como Dadá Maravilha, campeão do mundo em 1970, e Reinaldo, maior artilheiro da história do clube, que defendeu a seleção nas décadas de 1970 e 1980.

Além deles, Edivaldo foi mais um a vestir a camisa da seleção canarinho quando atuava pelo Galo na Copa do Mundo de 1986. Em 1996, Renaldo, artilheiro do Brasileirão daquele ano, foi chamado por Zagallo para a disputa de amistosos quando defendeu o alvinegro.

Ídolos da torcida atleticana, a dupla Marques e Guilherme também chegou a defender o Brasil em jogos nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, tendo jogado juntos na partida contra o Paraguai em Assunção.

Em 2009, foi a vez de Diego Tardelli chegar à seleção brasileira após fazer um grande ano pelo Atlético. Artilheiro do país com 42 gols, o camisa 9 representou a seleção nas eliminatórias e figurou na lista de suplentes para a Copa de 2010. Em 2014, voltou a ser convocado.

Quatro anos depois, Jô foi mais um atacante atleticano a chegar à seleção principal. Artilheiro e campeão da Libertadores em 2013, o jogador foi chamado para a Copa das Confederações e fez parte da lista dos 23 convocados para o mundial disputado no Brasil.

Em 2017, Robinho voltou a figurar no Brasil após terminar o ano de 2016 como artilheiro do país atuando pelo Galo, com 25 gols. Ídolo da torcida e segundo maior artilheiro do clube no século XXI, Hulk defendeu a seleção em 2021, quando foi convocado por Tite nas eliminatórias.

Jogador histórico recusou a seleção

Um dos maiores jogadores da história do Atlético-MG e terceiro maior artilheiro do clube, Mário de Castro teve a chance de ser o primeiro atacante atleticano a defender o Brasil, porém o lendário jogador rejeitou o convite recebido pois, segundo o mesmo, “só iria para ser titular”.

À época, o atacante, autor de 195 gols em 100 partidas pelo Galo, seria convocado para ser reserva de Carvalho Leite, jogador do Botafogo.

Elogiado por Diniz, Paulinho tem histórico positivo na base

Ao ser perguntado sobre a convocação do camisa 10 atleticano, Fernando Diniz exaltou as características do jogador.

“Jogador que gosto muito. Vive momento especial, desponta na artilharia do Brasileiro. Tem uma maneira de jogar que se encaixa com a minha ideia de jogo. Joga dos dois lados, atrás do 9, até como um 9 móvel. Muito comprometimento tático”.

Desde as categorias de base, Paulinho convive com convocações para a seleção brasileira. O jogador foi campeão sul-americano no Sub-15 e Sub-17. Porém, o maior momento com a amarelinha foi pela seleção olímpica.

Peça carimbada durante o ciclo olímpico, o jogador foi convocado para os jogos olímpicos de Tóquio em 2021, sendo um dos jogadores fundamentais na conquista da segunda medalha de ouro da seleção masculina. Agora, Paulinho busca se firmar no novo ciclo para a Copa do Mundo de 2026.