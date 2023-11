Derrota do Botafogo aumenta sonho palmeirense por título brasileiro

Mesmo sem entrar em campo nesta segunda-feira, o dia foi marcado com grande passo do Palmeiras para a busca por seu 12° título do Campeonato Brasileiro, isso porque o líder Botafogo foi derrotado para o Vasco da Gama, diminuindo ainda mais a potencial diferença de pontos entre as equipes.

O Fogão estava empatado com o Alviverde na tabela do Brasileirão, mas, com dois jogos a menos, poderia chegar a uma diferença de seis pontos. O Glorioso, no entanto, não aproveitou a oportunidade, foi derrotado para o Vasco por 1 a 0 no clássico carioca e segue empatado com a equipe de Abel Ferreira na tabela. Os cariocas líderam por críterios de desempate, enquanto os paulistas ficam logo na sequência. Ambos tem 59 pontos

Outro clube que comemorou muito a derrota botafoguense foi o Red Bull Bragantino, que ocupa o terceiro lugar na tabela com 58 pontos. O Massa Bruta, porém, assim como o Botafogo, também tem um jogo a menos no campeonato e viverá, no próximo domingo (12), uma decisão contra os cariocas sob seus domínios, no Estádio Nabi Abi Cheddid, em Bragança Paulista.

Um empate neste confronto direto seria o ideal para o Alviverde, que no melhor dos cenários (vencer seus próximos dois jogos e torcer por tropeços de seus concorrentes), poderia abrir cinco pontos de vantagem em relação ao vice-líder. Mesmo assim, o Verdão ainda estaria com uma partida a mais que seus concorrentes faltando apenas quatro rodadas para o fim da competição, deixando a disputa ainda em aberto.

Próximos compromissos de Palmeiras e Botafogo no Brasileirão

O Verdão ainda terá compromissos contra Flamengo, Internacional, Fortaleza, América-MG, Fluminense e Cruzeiro neste Brasileirão. Vale lembrar que, na altura dos confrontos, o América já pode estar matematicamente rebaixado, enquanto o Fluzão, atual campeão da Libertadores, já tem sua vaga assegurada para a fase de grupos da Conmebol Libertadores 2024.

O Botafogo, por sua vez, enfrentará nesta reta final as equipes do Fortaleza, Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos, Coritiba, Cruzeiro e Internacional, enquanto o Braga, além do confronto com o Fogão, enfrentará Flamengo, São Paulo, Inter, Fortaleza, Coritiba e Vasco.