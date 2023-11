Santos não sofre gols pela primeira vez em 21 jogos no Brasileirão

Na última segunda-feira (06), o Santos recebeu o Cuiabá, na Vila Belmiro, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate sem gols, além de significar a soma de mais um ponto na luta contra o rebaixamento inédito, encerrou uma sequência de 21 jogos em que o Peixe era vazado pelo Brasileirão. No dia 10 de junho tinha sido a última vez que o sistema defensivo da equipe não sofreu gols, quando o time empatou por 0 a 0 contra o Coritiba no Estádio Couto Pereira.

Tabela com jogos que o Peixe foi vazado

Vale destacar que no meio dessa trajetória houve um empate pelo mesmo placar na partida entre Santos e Blooming pela Copa Sul-americana, no dia 29 de junho. Depois dessa data, em todos os confrontos disputados, o alvinegro foi vazado. Confira a lista dos 21 jogos em que o Peixe acabou sofrendo gols:

CALENDÁRIO JOGOS 21/06 Santos 0x2 Corinthians 25/06 Santos 2x3 Flamengo 02/07 Cuiabá 3x0 Santos 09/07 Santos 4x3 Goiás 16/07 São Paulo 4x1 Santos 23/07 Santos 2x2 Botafogo 29/07 Fluminense 1x0 Santos 05/08 Santos 1x1 Athletico-PR 13/08 Fortaleza 4x0 Santos 20/08 Santos 2x1 Grêmio 27/08 Atlético-MG 2X0 Santos 03/09 América-MG 2X0 Santos 14/09 Santos 0x3 Cruzeiro 18/09 Bahia 1x2 Santos 01/10 Santos 4x1 Vasco 08/10 Palmeiras 1x2 Santos 19/10 Santos 1x3 RB Bragantino 22/10 Internacional 7x1 Santos 26/10 Santos 2x1 Coritiba 29/10 Corinthians 1x1 Santos 01/10 Flamengo 1x2 Santos

Esse tema foi assunto na entrevista coletiva do treinador Marcelo Fernandes, que comentou: “Em muitos jogos a defesa foi bem e tomamos os gols. Os jogadores estão tentando muito melhorar isso, não podemos martelar em cima dos zagueiros. O Messias trabalha sério, o Joaquim está mostrando o seu valor. Não tomar gols foi importante. Nos portamos defensivamente bem, embora não tenhamos sido muito exigidos com o João Paulo. Tem dia que vai acontecer, tem dia que não. Temos que ter calma, dar moral para a molecada.”

Outro ponto também para inconstância do sistema defensivo do clube, foram as lesões sofridas por alguns jogadores, como no caso de Alex e João Basso. O comandante do Peixe tenta improvisar quando necessário colocando o lateral de origem, Dodo, para fazer a função de zagueiro. Contudo, ele sentiu um desconforto no joelho esquerdo e está em observação pelo departamento médico. A dupla titular no momento é Messias e Joaquim, porém ambos estão pendurados com dois cartões amarelos. O reserva imediato é Jair, que está retornando de uma lesão ligamentar colateral e, consequentemente, se encontra sem ritmo de jogo.

“A perda do João Basso e do Dodô são fortes porque é um estilo de jogo que estava encaixado. A gente espera que o Dodô volte contra o Goiás. O Jair a torcida tem uma expectativa grande, nós também, mas ele vem de uma lesão de Ligamento Cruzado Anterior no joelho e tem apenas alguns dias que ele saiu disso. Há treinamentos em que ele sente o joelho um pouco mais enrijecido. O Jair é um jogador que pode ajudar muito e não queremos prejudicá-lo. Temos que pensar direitinho para não prejudicar o time e muito menos o atleta”, concluiu o técnico alvinegro sobre essa questão dos corriqueiros casos de lesões na defesa da equipe.

A próxima partida do Santos no Brasileirão será na quinta-feira (09) contra o Goiás na Serrinha. Esse duelo será fundamental e importante para a manutenção do clube na Série A por se tratar de um confronto direto pela permanência. Apenas três pontos separam as equipes na tabela de classificação.