Maicon celebra vitória do Vasco sobre Botafogo e fuga do Z-4 no Brasileirão: "Volta por cima espetacular"

A vitória do Vasco sobre o Botafogo por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (06), em São Januário, foi determinante para escapar da zona de rebaixamento. Com o triunfo, o Cruzmaltino subiu para a 16ª posição, com 37 pontos. O lateral-direito Paulo Henrique fez o único gol na partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o zagueiro Maicon exaltou o desempenho da equipe carioca.

Vasco faz o dever de casa e foge do Z-4

"Fizemos um jogo perfeito. Jogamos contra um adversário muito forte, a equipe foi muito competitiva. Igualamos na vontade, na qualidade do grupo. O grupo é de muita qualidade. Passamos por momentos difíceis, mas nunca abaixamos a cabeça. O grupo deu uma volta por cima espetacular", disse o zagueiro após o término da partida.

"Tem que ressaltar todos os jogadores, a entrega no dia a dia. Graças a essa entrega, à dedicação ao clube, jogadores, comissão, a gente conseguiu dar uma volta grande por cima, fazer uma boa partida e ganhar do líder do campeonato. Ainda há dificuldade, mas se seguir com essa entrega, essa competitividade, o Vasco ainda tem muito a fazer no Campeonato Brasileiro", completou.

"O momento de equipe é muito bom, faz com que o meu momento também seja bom. O coletivo ajuda o individual muitas vezes e tem me ajudado. Então eu quero ressaltar todo o grupo, parabenizar por ter me entendido ao longo da competição, ter me ajudado também para que esse momento chegasse. E para que eu pudesse contribuir da melhor maneira possível para a equipe do Vasco", concluiu.

Próximo jogo

Na quinta-feira (9), o Botafogo recebe o Grêmio, às 20h, no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo (12), o Vasco retorna para São Januário e enfrenta o América-MG, às 18h30.