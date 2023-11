Em 'duelo dos desesperados' América-MG recebe o Coritiba

América-MG e Coritiba se enfrentam na próxima quarta-feira (8), na Arena Independência, a partida é valida pela 33º rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes estão virtualmente rebaixadas do campeonato, isso significa que somente um milagre pode salvar tanto o Coelhão, quanto o Coxa Branca.

Como chega o América-MG

Na última partida o América empatou com o conterrâneo Atlético-MG, o lanterna da competição chegou até abrir o placar com Mastriani, o resultado seria apenas a quinta vitória do time no campeonato nacional, porém no segundo tempo, Paulinho deixou a partida tudo igual, criando um drama ainda maior para o Coelho.

Importante ressaltar que uma simples derrota já rebaixa oficialmente a equipe de Belo Horizonte, e para a partida o América contará com as voltas de Iago Maidana e Everaldo, titulares da equipe.

Como chega o Coritiba

Já o Coxa Branca vem de derrota para o Goiás na última partida. O único gol do jogo foi marcado por Raphael Guzzo, o duelo ainda teve um fato inusitado, a torcida do Coritiba comemorou a expulsão do próprio técnico Thiago Kosloski.

Para a partida, a equipe contará com a volta do argelino Islam Slimani, que cumpriu suspensão no último jogo

Ficha técnica

América-MG x Coritiba

Local: Arena Independência em Belo Horizonte (MG)

Data: 8 de novembro de 2023, quarta-feira

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Antonio Adriano de Oliveira (MA)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Prováveis escalações

América-MG - Técnico: Fabián Bustos

Jori; Danilo Avelar, Ricardo Silva, Burgos e Daniel Borges; Matheus Henrique, Juninho, Martínez, Benítez e Rodriguinho; Mastriani.

Coritiba - Técnico: Reginaldo Nascimento

Gabriel Vasconcelos; Natanael, Thalisson, Henrique e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastian Gomez; Marcelino Moreno, Robson e Slimani.