De olho na vaga direta para a Libertadores, Athletico-PR recebe Fortaleza pelo Brasileirão

Na noite desta quarta-feira, Athletico-PR e Fortaleza se enfrentam em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, na Ligga Arena, às 20h (de Brasília). A briga pela vaga direta na Libertadores do próximo ano está muito acirrada, o Furacão enxerga de perto o G-4, mas nas últimas rodadas deixou escapar pontos preciosos. Enquanto o Fortaleza não conseguiu se recuperar no Brasileirão após a derrota na final da Sul-Americana.

Vaga direta na Libertadores?

O Furacão hoje é o sétimo colocado na tabela, com 49 pontos somados. O time comandado por Wesley Carvalho vem de uma sequência negativa na competição, nos últimos três jogos perdeu para Corinthians e Palmeiras, e acabou empatando com o São Paulo. Após as duas derrotas consecutivas, o time paranaense viu o sonho da vaga direta para a próxima edição da Libertadores distante, já que está a sete pontos do Grêmio, primeiro time do G-4.

Para o duelo, o comandante Rubro-negro não poderá contar o zagueiro Cacá e o lateral-esquerdo Esquivel, que receberam o terceiro amarelo e cumprem suspensão. Além deles, Kaique Rocha e Pablo estão no departamento médico com dores musculares na coxa. No entanto, contará com o retorno do atacante Cuello, que estava cumprindo suspensão e volta a ficar à disposição.

Provável escalação

Bento; Matheus Felipe, Thiago Heleno e Vinicius Kauê; Cuello, Erick, Alex Santana e Canobbio; Vitor Bueno, Zapelli e Willian Bigode.

Em busca da reação

O Leão do Pici ainda não conseguiu se reencontrar após a dura derrota para a LDU na final da Sulamericana, neste período foram três derrotas em três confrontos. Além disso, a equipe cearense não vence há cinco jogos, com quatro derrotas e um empate - este na decisão da sula -, com isso o time comandado por Vojvoda se distanciou muito do G-6. Para completar, o Fortaleza conta com o tabu de nunca ter vencido o Furacão em seus domínios.

O treinador Tricolor conta com três ausências para o confronto. Machuca, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Tobias Figueiredo e Zanocelo, lesionados, não estarão disponíveis para a partida. Em contrapartida, Calebe volta aos gramados, após lesão na coxa.

Provável escalação

João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez, Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Pochettino; Guilherme, Marinho e Lucero.

Histórico do confronto

Ao todo, são 18 jogos entre as equipes, somando Brasileirão e Copa do Brasil. O Athletico leva a melhor, são oito vitórias,contra cinco do Fortaleza e cinco empates. No último confronto o Tricolor saiu vitorioso na Arena Castelão, 1 a 0, com gol de Pikachu.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP-Fifa) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (VAR-Fifa-SP)