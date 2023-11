Em busca do título, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã

Flamengo e Palmeiras se enfrentam na noite desta quarta-feira (8), em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã, às 21:30h (de Brasília). A partida é importantíssima para ambas equipes, já que o líder Botafogo vem tropeçando e dando esperança aos adversários. Com isso, o Mengão e o Verdão ainda disputam a taça da competição nacional.

A equipe Alviverde detém uma invencibilidade contra o Rubro-negro, afinal, não perde há dois anos para os Cariocas. A última vez que a equipe comandada por Abel Ferreira foi derrotada pelos cariocas foi em 2021, no Brasileirão, por 3 a 1. Desde então, se enfrentaram cinco vezes, com três vitórias e dois empates, aliás, dois desses triunfos foram em decisões, um na final da Libertadores, onde venceu por 2 a 1, o outro ainda este ano, pela Supercopa, em um memorável 4 a 3, em Brasília.

Ainda dá?

Hoje o Flamengo ocupa a sexta posição na tabela, com 53 pontos. O Mengão voltou a vencer na última rodada, já que vinha de duas derrotas consecutivas. Tite pegou a equipe em um momento tumultuado e está tentando colocar as coisas no lugar. O treinador Rubro-negro ainda sonha com a possibilidade do título, estando a apenas seis pontos do líder Botafogo.

Para o duelo, o técnico Tite não contará com Thiago Maia e Filipe Luís, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além de Bruno Henrique, que também cumprirá suspensão. No entanto, conta com o retorno de Gerson, que foi expulso no confronto com o Santos e cumpriu a automática na última rodada, diante do Fortaleza. Outro jogador que volta a estar à disposição é Wesley, Gabigol ainda é dúvida.

Provável escalação

Rossi; Wesley (Matheuzinho), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Sonho com o título cada vez mais próximo

Caso vença o Flamengo, o Verdão pode assumir a liderança do campeonato, já que o líder só volta a campo quinta-feira (9). Após a vitória de virada histórica sobre o Botafogo, o Palmeiras se recolocou na briga pelo título. O Alviverde ocupa a segunda posição, com 59 pontos somados. Além disso, vem de uma sequência de cinco vitórias consecutivas, totalmente embalado nesta reta final de competição.

Gustavo Gómez, Murilo e Rony retornam após cumprirem suspensão. Os desfalques do Verdão seguem sendo Dudu (joelho) e Gabriel Menino (tornozelo), que se recuperam de cirurgia. Com isso, o comandante Alviverde vem com o que tem melhor para o confronto.

Provável escalação

Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.

Histórico do confronto

As equipes já se enfrentaram 126 vezes na história, desde então, o Alviverde leva a melhor no confronto, com 48 vitórias. O Rubro-Negro venceu outras 42 partidas. Outros 36 jogos acabaram empatados – incluindo o embate mais recente, no último mês de julho, quando essas equipes empataram em 1 a 1, no Allianz Parque, em jogo da 14ª rodada do Brasileirão.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Kleber Lucio Gil (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)