Primeira SAF gaúcha, Futebol com Vida conta com estrutura moderna e aposta nos jovens

Desde que foi fundado no ano passado, o crescimento do Clube Futebol com Vida, primeira SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Rio Grande do Sul, impressiona por conta da sua estrutura e resultados alcançados.

O clube, com sedes nas cidades de Três Passos e Viamão, foi vice-campeão sub-20 do Gauchão A2 neste ano e credencia-se ao acesso para a Divisão de Acesso, na disputa da Terceirona Gaúcha. Tudo isso com um elenco com média de idade de 19 anos e vários atletas de 16 entre os titulares.

Projeto ambicioso e comandado por um velho conhecido no futebol gaúcho - o ex-zagueiro Sandro Becker, de 52 anos, e quem dá as cartas no FutVida. Procurador de nomes como Lúcio (zagueiro campeão mundial em 2002) e do atacante Ricardo Goulart, Becker apostou na segurança jurídica trazida por uma SAF e em uma estrutura de ponta para o treinamento dos atletas.

"Eu me via envolvido através de um sonho, por todo o tempo que eu já participei do futebol, tanto como ex-atleta e como representante e, depois, na sequência, o sonho de formar atletas de um nível europeu, pensando sempre em um projeto futuro", - afirmou.

Diante disso, o empresário fez um balanço dos objetivos alcançados até agora pelo jovem clube gaúcho.

"As metas da equipe já foram conseguidas. A primeira alcançada foi o vice-campeonato do grupo B de juniores. E agora, no primeiro ano participando da terceira divisão, é subir com uma participação utilizando apenas atletas jovens de 16, 17, 18, 19 anos. Temos apenas cinco atletas que são de uma idade superior a isso" – disse antes de completar.

"Então a gente sonha com isso (desenvolver jovens) porque a vitrine vai ser melhor, e eu preciso colocar os meninos para crescerem dentro de campo e crescerem emocionalmente. Se deixarem, a gente vai conseguir subir com muito empenho, com muita humildade, simplicidade dos meninos e com um time muito bem-organizado dentro de campo - concluiu sobre as metas para esta temporada."