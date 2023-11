Lelê prevê jogo difícil em final da Copa Paulista e fala em busca por coroação da temporada

O Red Bull Bragantino tem a chance de levantar mais uma taça neste sábado, quando disputa a final da Copa Paulista. De olho no confronto com a Ferroviária, a volante Lelê falou sobre as dificuldades da partida.

O primeiro duelo, que ficou em 1 a 1, deixa a decisão em aberto para o segundo jogo, que acontece em Araraquara. Ciente da qualidade das adversárias, Lelê contou esperar um jogo difícil fora de casa.

"Será uma partida difícil, sabemos da qualidade da Ferroviária, mas também sabemos da qualidade e força do nosso time. Vai ser um jogo disputadíssimo de altíssimo nível, digno de uma final", garantiu a camisa 32.

Foto: Divulgação/Red Bull Bragantino

A equipe de Bragança Paulista se dedicou aos treinos ao longo dessa semana e trabalhou com força máxima visando o confronto. Satisfeita com a preparação do time, Lelê contou esperar concluir o ano com mais um título.

"Foi uma boa semana, de muito foco e determinação, conseguimos ajustar os detalhes necessários pra que possamos fazer uma excelente partida sábado, e finalizar esse ano com mais uma grande conquista".

O segundo jogo da final acontece às 16h deste sábado (11), em Araraquara, e o palco da partida será a Fonte Luminosa. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer vitória para uma das duas equipes define a campeã da competição.