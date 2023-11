Fagner vira desfalque contra Atlético Mineiro por suspensão no Brasileirão

O Corinthians receberá o Atlético Mineiro em casa nesta quinta-feira (9), pela 33 rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe Alvinegra entrará em campo com desfalques. Fagner recebeu seu terceiro cartão amarelo neste último domingo na derrota de 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino e ficará de fora automaticamente.

O lateral recebeu, no total, nove cartões amarelos nas 25 partidas que disputou do campeonato, o lance no qual foi advertido, ocorreu aos 23 minutos do segundo tempo, após matar um ataque da equipe de Bragança com uma falta em Juninho Capixaba.

Momento da falta que Fagner recebeu o cartão (Foto: Divulgação / Corinthians)

Quem vai substituir?

No lugar do camisa 23, o técnico Mano Menezes tem algumas opções no banco. Bruno Mendez é a possível principal escolha do treinador, pois ja vinha atuando como lateral quando Fagner estava de fora, porém, para brigarem pela titularidade, Mano tem as opções de Léo Maná e Rafael Ramos.

Situação atual

Atualmente, o Corinthians ocupa a décima terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Com 32 jogos e 40 pontos, por alguns matemáticos, o Time do Povo só precisaria de mais cinco pontos para a permanência na série A do Brasileirão.