Diniz vê resultado justo em empate sem gols contra o Inter após o título da libertadores

A partida desta quarta-feira (08), entre Internacional e Fluminense marcou o primeiro jogo pós-título da libertadores do Tricolor Carioca. Fernando Diniz explicou que as ausências de Cano, Felipe Meloe Marcelo foram por desgaste físico.

“Marcelo e Cano resolvemos preservar por desgaste e o Felipe Melo sentiu a coxa. mas não preocupa”.

Fernando Diniz, quando perguntando sobre não ter perdido para a equipe colorada esse ano, com retrospecto de 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates, falou sobre equilibro nas partidas:

“A equipe do Internacional é muito boa, excelentes jogadores e um grande treinador. Tivemos 3 confrontos muito equilibrados”

Diniz ressaltou que mesmo já campeões da América não faltará compromisso dos seus comandados nos jogos restantes: “Temos que ter compromisso no futebol tanto nos treinamentos quanto nos jogos tem que se entregar de corpo e alma sempre que a gente puder”

Diniz fala sobre preparação para o Mundial de Clubes

O treinador também falou sobre preparação para o Mundial de Clubes, próximo grande objetivo do clube:

“Pensar jogo a jogo e dar nosso melhor nas partidas restantes do Campeonato Brasileiro com o melhor que temos. Talvez mais lá na frente, em alinhamento com o departamento médico, a gente poupe alguns jogadores, mas por enquanto não há esse pensamento”.

O próximo compromisso do Fluminense é no sábado (11h), às 18h30, quando terá o clássico contra o Flamengo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro