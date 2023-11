Após derrota do Palmeiras para o Flamengo, Abel garante: “Vai ter emoção até o fim”

Em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira (8), o Palmeiras foi derrotado para o Flamengo, no Maracanã. Pedro balançou a rede duas vezes e o outro gol foi marcado pelo Arrascaeta. Já pelo lado do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gómes, foi expulso logo no começo do segundo tempo.

Após a derrota, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva e falou primeiramente o que faltou para o Palmeiras vencer e fez, também, uma análise rápida da partida:

“Independentemente do resultado de hoje, nosso adversário foi bem melhor. Mas se fizer um resumo do jogo, os primeiros 15 minutos foram nossos e a primeira grande chance, foi nossa. E em um jogo desse nível, que o adversário está jogando em sua casa, que não ganhou nada este ano e que cometeram menos erros, foram melhores que o Palmeiras. Na minha opinião, foram justos vencedores”.

“No primeiro gol, foi mérito do adversário. O segundo não, nossos jogadores viraram as costas para a bola. Para quem luta por objetivos como os nossos, esses tipos de erros custam muito caros. E a expulsão que ocorreu na segunda parte, nos tira do jogo. Acho que a vitória é incontestável para o nosso adversário, parabéns para eles”, finalizou o comandante da equipe Alviverde.

Banco de reserva: Palmeiras vs Flamengo

Abel Ferreira foi questionado sobre a qualidade entres os bancos de reservas das duas equipes:

“O que eu vejo de um lado e do outro, é que de um lado têm jogadores que querem fazer uma carreira, já do outro, eu vejo jogadores com a carreira feita. Essa que é a diferença, meus jogadores também têm muita qualidade, porém não tem a experiência do outro lado”.

Disputa até o final!

“Podíamos ter tirado o Flamengo da luta hoje. Com a vitória deles, a disputa do campeonato vai ser até o último jogo, entre Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Bragantino e Botafogo. Vai ser até o fim, é a sensação que eu fico”

“Sem dúvidas nenhuma, não existe nenhum campeonato no mundo mais competitivo que o brasileiro. Existem desafios que precisam ser melhorados e coisas que precisam ser ditas e que são verdadeiras, coisas boas que o futebol brasileiro possui: público muito apaixonado em todos os clubes. Vai ter emoção até o fim”, completou.

Sequência

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (11), para enfrentar o Internacional na Arena Barueri, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (horário de Brasília).