Palmeiras finaliza rodada como líder e vê chances do bicampeonato brasileiro aumentarem

Depois de trinta rodadas, o Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O Palmeiras venceu o Internacional no sábado, e contou com os tropeços de Flamengo, Bragantino e Botafogo para assumir a liderança do campeonato.

Rodada perfeita

O time de Abel Ferreira foi até Barueri enfrentar o Colorado, e saiu vencedor. Com gols de Zé Rafael, Endrick e Rony. O camisa 10 voltou a encontrar as redes depois de 14 jogos sem marcar. O último havia sido em agosto contra o Deportivo Pereira, ainda no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Com a vitória a equipe chegou aos 62 pontos assumindo a ponta da tabela pela primeira vez na temporada.

Mas para isso se manter até o final da rodada, os concorrentes teriam que tropeçar. No próprio sábado, o Flamengo empatou com o Fluminense por 1 a 1. Os Rubro Negros chegaram a 57 pontos (porém com um jogo menos ainda). A equipe comandada por Tite acabou a rodada na sexta colocação atrás do Atlético MG, que ganhou do Goiás no domingo.

No domingo, Bragantino, Botafogo e Grêmio faziam seus jogos. O Braga enfrentava o Glorioso em Bragança e ao mesmo tempo o Tricolor Gaúcho enfrentava o Corinthians em Porto Alegre. No Nabi Abi Chedid, o Braga abriu o placar aos 3 minutos com Thiago Boras, mas o Botafogo virou ainda no primeiro tempo com Victor Sá e Eduardo. Dessa maneira, o Glorioso voltava a liderança com o mesmo número de pontos que o Palmeiras, mas com uma vitória a mais. Ao mesmo tempo que o alvinegro paulista abria o placar na Arena do Grêmio, mesmo com um jogador a menos.

A segunda etapa começava e os jogos se encaminhavam para se manter os mesmos resultados. Porém aos 45 do segundo tempo, Thiago Borbas voltou a marcar e empatou. Com os resultado o Verdão se manteve na liderança com 62 pontos, seguido de Botafogo com 60, Grêmio com 59 e Bragantino fechando o G-4 também com 59.

Chances de Título

Com do triunfo contra o Internacional, o Palmeiras viu sua porcentagem de título subir de 19,8% para 44% (dados feitos pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais).

Com os tropeços os concorrentes viram suas chances de título despencarem. O antigo líder, Botafogo, que já teve 82%, agora tem apenas 28,8%. O Braga tem 16,1%, depois o Grêmio aparece com 6,4%, seguido de Flamengo com 3,7%

Foto: Divulgação / Palmeiras

O Palmeiras ainda não depende só de si mesmo para se consagrar campeão brasileiro, mas se tudo ocorrer da forma que os palmeirenses esperam, talvez mais para frente a torcida alviverde vai poder comemorar mais um título na Era Abel Ferreira.