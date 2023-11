Mídia espanhola exalta performance de Endrick contra o Flamengo

O Palmeiras escorregou no Brasileirão na busca da liderança do campeonato diante o Flamengo por 3 a 0 em pleno Maracanã. Mesmo com a derrota, o jornal ‘Marca’ da Espanha voltou a elogiar a qualidades físicas de Endrick.

Atacante de 17 anos jogou 90 minutos do jogo acertando 74% dos passes, quatro dribles certos e sete disputas de bolas vencidas.

‘Um físico prodigioso’

O jornal espanhol destacou o lance em que Endrick faz um arrancada contra Gerson e Erick Pulgar e chega até a linha defensiva do clube rubro-negro quando é parado por uma falta de obstrução cometida pelo meio campista Gerson.

Com o lance, o menino vindo de Taguatinga chamou a atenção e foi classificado com um “físico prodigioso” e que mesmo com a derrota, tem sempre a oportunidade de deixar uma pérola na partida.

🔥 Un físico prodigioso: la portentosa carrera de Endrick que ya es viral por su ferocidad@nacholabarga https://t.co/zq4xIViQrU — MARCA (@marca) November 9, 2023

Novo fenômeno?

Além da disputa entre o Palestra e o clube carioca, o jornal destacou a convocação do jovem de apenas 17 anos e três meses para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nos jogos contra a Colômbia e a Argentina. Endrick acabou se tornando o jogador mais jovem a ser convocado desde 1993, o último a conseguir a proeza foi Ronaldo aos 17 anos e oito meses.

O jornal comparou o atleta do Palmeiras com nomes como Pelé e Ronaldo:

“Somente Pelé, Edu, Coutinho e Ronaldo Nazario o superariam então. Um novo marco para um jogador de futebol que parece capaz de quebrar todos os recordes.”

As atuações do prodígio só aumentam a ansiedade do torcedor madridista para sua estréia no ano que vem, quando completar seus 18 anos.

Endrick no Real

O Real Madrid assinou contrato com o atacante no final de 2022 com somente 16 anos. O atleta foi vendido por 72 milhões de euros (cerca de R$378 milhões na cotação atual) aos merengues.

Ele chega ao Real em julho de 2024 quando atingir a maioridade, enquanto isso atua pelo Palmeiras para desenvolver o futebol.

Em sua passagem pelo clube já conquistou um Paulistão, um Brasileirão, uma Copinha e uma Supercopa do Brasil.

Próximo confronto do Verdão

O próximo jogo do Palmeiras será contra o Internacional neste sábado (11), às 21h na Arena Barueri, por conta de shows que estão sendo realizados no Allianz Parque. O jogo será televisionado pelo SportTV.

O Palestra está em segundo colocado no Brasileirão com 59 pontos em 33 partidas, empatado com o líder Botafogo.