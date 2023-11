São Paulo retira bandeira do clube na Vila Belmiro após pedido do Santos

Na última quarta-feira (08), o São Paulo desceu até a baixada santista para enfrentar o Red Bull Bragantino em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro como mandante. Isso se deve ao Estádio do Morumbi estar reservados para shows, por isso a diretoria tricolor fez um acordo com os dirigentes santistas para poder utilizar a Vila Belmiro.

A grande polêmica que envolveu esse duelo foi que o São Paulo colocou a bandeira do clube no lugar onde tradicionalmente fica a do Santos e a reação da torcida alvinegra foi de revolta.

De acordo com informações obtidas pelo jornalista Lucas Barros, do site 'Diário do Peixe', a diretoria do Santos teve que pedir gentilmente para o São Paulo remover sua bandeira no mastro da Vila Belmiro, justamente por conta da repercussão negativa por parte da torcida santista. Eles decidiram manter só as bandeirinhas de escanteio com o símbolo do clube, que é a praxe entre os times que jogam em casa ultimamente.

Foto: Divulgação/São Paulo FC

Santos e São Paulo tinham fechado acordo por bandeiras nos estádios

O site, Diário do Peixe, também foi atrás do Santos, que explicou que tinha rolado um acordo para o São Paulo mostrar sua bandeira lá na Vila Belmiro, mas a ação seria recíproca quando fosse a vez do Santos mandar no Morumbi. A diretoria do Peixe soltou um comunicado pra esclarecer a parada toda:

“O Santos FC esclarece que o São Paulo FC tem o mando de jogo nesta quarta-feira (9) no estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), numa parceira firmada entre os dois clubes. Diante disso, o clube da capital hasteou a sua bandeira no mastro, mas depois de uma conversa entre as duas instituições ficou definido, em comum acordo, pela retirada. O mesmo procedimento seria utilizado no Morumbi, quando o Santos terá o mando de jogo em São Paulo.”

O trato entre Santos e São Paulo é que o Peixe pode jogar um jogo no Morumbi, seja agora ou na próxima temporada. Além disso, não teve nenhum dinheiro envolvido nessa negociação, só uma troca de gentilezas entre as diretorias, que ficarão com a receita dos próprios jogos.