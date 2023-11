São Paulo marca de pênalti no fim e frustra vice-líder Bragantino na briga pelo título

Na noite desta quarta-feira (08), o São Paulo recebeu o RB Bragantino na Vila Belmiro, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acabou 1 a 0 para o tricolor, com gol marcado pelo atacante Erison. A Vila Belmiro recebeu 11.940 torcedores.

Com o resultado, o São Paulo ajudou o Botafogo e o Palmeiras que poderiam ser ultrapassados na tabela pelo Bragantino e deixou a briga pelo título do campeonato mais acirrada. O Botafogo - líder - e o Palmeiras - vice-líder - estão com 59 pontos e o Massa Bruta está com 58 e um jogo a menos que o Palmeiras.

Já o tricolor, que está classificado para a Liberatdores pelo título da Copa do Brasil, está jogando o campeonato atingiu os 45 pontos e agora joga para cumprir tabela.

Ficou no zero

Apesar do São Paulo ter todo o estádio ao seu favor, foi o Bragantino que chegou pela primeira vez com Helinho, que chutou rasteiro para boa defesa do Rafael.

Depois disso, o São Paulo chegou duas vezes com Luciano, que retornou ao time titular, uma vez com um chute cruzado e outra vez em um chute que desviou em Léo Ortiz. No final, em uma confusão entre o goleiro Cleiton e o lateral Juninho Capixaba, o São Paulo quase abriu o placar.

Foi no finalzinho

Depois do intervalo, o Bragantino voltou com mudanças no ataque e conseguiu deixar o confronto mais equilibrado, evitando a pressão do time mandante.

Aos 10 minutos, o Bragantino até chegou com perigo, mas a bola cruzou a área do São Paulo, mas ninguém do Massa Bruta não conseguiu finalizar. No apagar das luzes, Caio Paulista foi derrubado na área, o VAR chamou o árbitro, que marcou o pênalti. Erison converteu aos 47 minutos.

Próximos compromissos

No próximho domingo (12), o São Paulo visitará o Santos, na Vila Belmiro, às 18h30 (horário de Brasília). Já o Bragantino receberá o Botafogo, líder direto na disputa pelo título, domingo (12), no Nabi Abi Chedid, às 16h (horário de Brasília).