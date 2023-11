Dorival Jr exalta vontade do São Paulo após bater RB Bragantino: "Nunca peguei um elenco tão guerreiro"

Na noite desta quarta-feira (9), o São Paulo venceu o RB Bragantino de Pedro Caixinha, pelo placar mínimo, 1 a 0 para o Tricolor Paulista na Vila Belmiro, batendo um dos times que está na disputa pelo título do Brasileirão 2023, que por conta de uma derrota do Botafogo para o Vasco, a partir desta rodada (33ª), dependia apenas de si para ser campeão nacional. O gol do duelo foi marcado pelo centroavante Erison, convertendo uma penalidade já nos acréscimos.

Guerreiros

Foto: Divulgação/São Paulo

Após o duelo, o treinador Dorival Jr ressaltou o comprometimento do plantel são-paulino, afirmando uma entrega incrível de seus atletas e também ser o elenco mais aguerrido em que já trabalhou.

"Nunca peguei um time tão vibrante e guerreiro como esse do São Paulo. Deixa tudo dentro de campo. Acho que desde abril, em toda essa campanha, tivemos o jogo de Goiânia (derrota para o Goiás) e o do Palmeiras (goleada sofrida de 5 a 0) que não foram jogos consistentes da nossa equipe. No mais buscamos a maneira correta, buscando infiltração.

Derrotas trazem aprendizado

O comandante também comentou sobre a "lição'' tomada após a dura derrota por 5 a 0 contra o seu rival Palmeiras no Allianz Parque.

"Tivemos o momento ali com o Palmeiras e tiveram coisas nesse tempo que interferiram. Estamos preparados para o nosso compromisso contra o Santos e vamos tentar terminar o campeonato da melhor maneira possível.

Volta por cima

Foto: Divulgação/São Paulo

Por parte dos jogadores que atuaram dentro do gramado, o autor do gol Erison, comentou um pouco a respeito de suas recentes lesões, e também sobre o seu sentimento de poder voltar a marcar com a camisa tricolor.

"Foi um começo de ano muito complicado para mim. Sou um cara que sempre me dediquei, que me cuido muito, tenho até fisioterapeuta em casa. Fiquei muito triste, nunca tinha me machucado assim. Perdi quase cinco meses, um período que me machucou bastante, eu e meus familiares. Pude fazer o gol hoje, dar a vitória ao São Paulo e agora é continuar trabalhando firme. Quero parabenizar a equipe toda e o Dorival, que sempre me colocaram para cima, dizendo que minha hora iria chegar. É um grupo maravilhoso, todo mundo se ajuda, isso é o mais importante."

"Sou um ser-humano que pensa no jogo de hoje. Estou defendendo o São Paulo, aqui que tenho que me preocupar. Sou um cara que entro ou começo jogando vou buscar o jogo. Sou um atacante que gosta muito de fazer o gol."

Próximo Compromisso

O São Paulo volta aos gramados neste domingo (12), em que terá um difícil confronto contra o seu rival Santos, novamente na Vila Belmiro, às 18h30. O confronto é válido pela 34ª rodada do Brasileirão 2023.