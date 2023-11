Felipão fica insatisfeito com empate do Atlético-MG com Corinthians: "Eu saio de campo triste"

Na noite desta quinta-feira (9), em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG empatou com o Corinthians em 1 a 1 na Neo Química Arena e conquistou apenas um ponto. O aniversariante do dia, Felipão concedeu sua entrevista coletiva após o término do confronto, falando sobre chances de título e analisou a partida.

Ainda tem chance de título?

“Provavelmente, teremos cinco, seis equipes disputando de igual para igual para saber quem será o campeão. Vai até o fim, não acredito que uma equipe vá disparar".

"Tem Botafogo, Grêmio, Palmeiras, Flamengo. Nós estamos ali, por perto, quem sabe vamos beliscar alguma coisa no futuro. Faltam cinco jogos. Quem sabe? Temos condições, mas primeiro vamos conseguir o objetivo principal".

Análise da partida

"Esse é um dos jogos que eu saio de campo triste, porque se existia um time que podia ganhar era o nosso, por tudo que fizemos depois do gol sofrido, no segundo tempo. Mas temos em mente que jogar aqui… No Brasileiro, o Corinthians só perdeu uma partida. É muito igual. Estamos dentro da meta que traçamos há uns 20 dias, com os pontos adequados para o que pretendemos como primeiro objetivo".

“Então, sei que vocês não gostam que eu diga, mas é muito igual o Campeonato Brasileiro. Muito idêntico, muito difícil. E nós estamos dentro daquela meta que nós traçamos há uns 20 dias com os jogadores, com os pontos adequados para aquilo que nós pretendemos com o primeiro objetivo”.

Mudanças no intervalo

“O que foi feito no intervalo foi o normal: uma conversa com os atletas. Tínhamos uma ideia de time um pouco mais leve e rápido, já que não tínhamos o Hulk, e o Kardec para o segundo tempo. Essa foi a ideia”.

“Não vamos colocar um jogador que não vai aguentar os 45 minutos. Ele entrou muito bem. Tem algumas oportunidades que a gente diz assim: não somamos três pontos, foi um só, estamos satisfeitos. Na minha opinião, sem demérito ao Corinthians, mas hoje não saímos satisfeitos”.

Próximo jogo

O Atlético-MG volta a campo no domingo (12), às 18h30, quando enfrentará o Goiás em casa, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.