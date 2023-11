Após derrota, Lúcio Flávio projeta futuro do Botafogo no Brasileirão: "Vamos recuperar essa questão emocional e mental"

Na noite desta quinta-feira (09), no Estádio São Januário, o Botafogo foi derrotado pelo Grêmio pelo placar de 4 a 3 e chegou a quinta partida sem vitória, derretendo toda a vantagem construída pela equipe na liderança da competição. Após o término do jogo, o treinador do time, Lúcio Flávio precisou dar explicações sobre o abalo emocional vivido pela equipe alvinegra. Ele deu pequenos detalhes de como o elenco assimilou a derrota dentro do vestiário após o termino da partida.

"No vestiário, todos sentiram muito o jogo. Muito em razão de situações do jogo que faltou maturidade. Foi o que conversei com eles, quando comentamos após o Vasco, de ser competitivos, mas faltou maturidade. Em uma situação que era lateral nosso, permitimos a transição do adversário. Talvez, faltou fazer mais faltas táticas, para impedir alguma situação ofensiva do adversário. Vamos trabalhar e recuperar muito nesses dois dias essa questão emocional e mental", afirmou.

Lúcio, em outro momento, fez questão de ressaltar que o grupo está completamente focado em reverter o quadro extremamente negativo.

"Acho que é uma questão até moral que nós temos como instituição e clube. Dos jogadores estarem cientes da nossa responsabilidade e convictos que precisamos o mais rápido possível mudar essa realidade, em termos de não conseguirmos os resultados", disse.

O treinador, quando questionado sobre o título estar em aberto sendo disputado por muitos times, lembrou sobre pequenos erros em jogos passados e colocou o Grêmio como um novo postulante real na briga.

"Em relação à última rodada, é que o Grêmio se aproxima e entra mais um na briga. O grande diferencial do jogo foi o número de faltas. Talvez, faltou fazer mais faltas táticas, para impedir alguma situação ofensiva do adversário", pontuou.

Por fim, Lúcio Flávio afirmou que segue acreditando na conquista do título brasileiro por parte do Glorioso.

"Sim, acredito. Todos nós aqui dentro acreditamos. Estamos passando por um momento difícil, mas acreditamos. Todos no vestiário estavam insatisfeitos. Temos que nos colocar no lugar do nosso torcedor, que veio para o estádio com o objetivo de ver o time vencer, mas muito mais para nós que não conseguimos dar isso aos torcedores. Vamos ter que buscar uma vitória fora para entrar nesse recesso da data Fifa", concluiu.