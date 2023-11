Botafogo decide pela demissão de Lúcio Flávio e busca novo treinador

O Botafogo busca novo técnico para assumir o lugar de Lúcio Flávio. A decisão foi tomada após a derrota do time alvinegro para o Grêmio, de virada, por 4 a 3. Entretanto, a troca no comando só será anunciada quando o clube chegar a um acordo com um novo comandante. A intenção da SAF é que profissional fique à frente do time carioca até o final de 2023, para completar os seis últimos jogos restantes da temporada.



As negociações por um novo treinador começaram após o jogo contra ao Grêmio, na última quinta-feira (09), partida que marcou a segunda derrota do Botafogo por virada no placar em menos de uma semana. Enquanto um novo técnico não vem, Lúcio Flávio segue no comando do time, que está em Atibaia, para a partida contra o Red Bull Bragantino.

Aproveitamento do Botafogo sob comando de Lúcio Flávio



À frente do Botafogo, Lúcio Flávio tem o pior desempenho entre os técnicos que passaram pelo Glorioso em 2023, somando 33,3% de aproveitamento, com duas vitórias, um empate e quatro derrotas em sete jogos.

• Caçapa: comandou o time por apenas três partidas, vencendo todas.

• Luis Castro: comandou em 12 partidas, com 10 vitórias e 2 derrotas, com 83,3% de aproveitamento.

• Bruno Lage: 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, somando 43,3% de aproveitamento.

Próximos jogos do Botafogo

Red Bull Bragantino: 12/11 às 16h

Fortaleza: 23/11 às 19h

Santos: 26/11 às 16h