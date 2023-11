Botafogo acerta com Tiago Nunes para o final da temporada

O técnico Tiago Nunes tem negociações avançadas e surge como nome para assumir o comando do Botafogo nas últimas rodadas do Brasileirão 2023 e a temporada de 2024.



O treinador teve passagem por clubes grandes do futebol brasileiro como Athletico Paranaense, entre 2018 e 2019, onde foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana; o Corinthians, em 2020; e o Grêmio em 2021, pelo qual sagrou-se campeão gaúcho, além do Ceará entre 2021 e 2022.



Nunes, tem 43 anos e está sem clube desde abril, sendo seu último trabalho no Sporting de Cristal, do Peru. O anúncio oficial da contratação deve acontecer em breve nos canais de comunicação do Botafogo.