Campeã da Taça Guanabara, Kethilyn Dias comenta experiência na equipe principal

Na última semana, o Flamengo venceu a Taça Guanabara, na última partida antes das semifinais do Carioca Feminino 2023. As comandadas de Maurício Salgado goleou o Duque de Caxias por 11 a 0, na Gávea, e conquistando o título de forma invicta. Os gols rubro-negros foram marcados por Darlene (2), Crivelari (3), Cris, Gisseli, Duda (2), Jucinara e Ingrid. Agora, as Meninas da Gávea enfrentam o Fluminense nas semifinais do Estadual.

Durante a decisão, o Fla contou com algumas jogadoras da categoria de base da equipe para ajudar a concretizar o título.

Uma delas foi a zagueira Kethilyn Dias, de 19 anos, que também disputou a Copa-Rio com o time principal no começo da temporada. Kethilyn comentou como foi a sensação de levantar mais um troféu.

"É muito legal saber que pude estar as meninas do elenco principal. Elas são inspirações para nós e aprendemos muito quando jogamos com elas. Estou muito feliz em poder fazer parte deste título", declarou a defensora.

Kethilyn também está disputando a Copa-Rio Feminina Sub-20, que joga nesta sábado (11), às 15h, contra o Rio de Janeiro.