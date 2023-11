O que esperar da Copinha Feminina?

Na última quarta feira (08) tivemos o lançamento da Copinha de Futebol Feminino, e nele conseguimos conversar com grandes personalidades do futebol feminino, como Cristiane, atacante do Santos e da seleção brasileira, Pretinha, ex atacante do Vasco e da seleção e Rosana, treinadora da seleção brasileira feminina sub 20.

Entrevistas

Cristiane deu um conselho para as meninas que vão disputar a Copinha: "Eu acho que aproveitar o máximo possível de uma primeira competição grande com televisão, com marcas, e com muita visibilidade. Sei que vai rolar um pouco de nervosismo, o que é normal de a gente ter isso, principalmente nessa idade. Mas acho que é uma mudança muito bacana em termos profissionais para essas meninas, onde muitas sobem para treinar com a gente, e veem a diferença que é entre treinar no principal e na base, além de conseguirem pegar algumas coisas legais que a gente passa. Então, aconselho que joguem com coração e muito amor, e sempre pensando no futuro, nas oportunidades e portas que irão abrir com essa competição."

A atacante ainda nós falou como a mídia e a visibilidade podem ajudar essas meninas: "Acho que a televisão é sempre uma oportunidade, para quem não acompanha o Futebol Feminino, para ter a chance de tirar as suas próprias conclusões, e de ter um pensamento diferente. A gente sabe que o Futebol Feminino sofre muito preconceito, e às vezes a pessoa nem vai em um estádio para ver o jogo, apenas tira a própria conclusão da cabeça dela. Então acho que com a visibilidade da TV, trazendo as transmissões, as pessoas podem abrir um pouco mais de espaço, e olhar para quem tem filha, prima, sobrinha, e falar 'olha só que legal, as meninas estão disputando um campeonato, vivendo uma oportunidade que vai mudar a vida delas".

"O marketing e patrocinadores fazem muita diferença na vida de qualquer clube e qualquer atleta. Espero que eles possam continuar dando esse incentivo, sabendo que eles estão fazendo a diferença futuramente para essas meninas", completou Cristiane.

A Rosana, técnica da Seleção Brasileira feminina sub 20, contou um pouco de como foi assumir a seleção, qual a importância da competição para o trabalho dela na seleção e como isso vai ajudar na carreira dessas meninas: "Para mim foi um grande prazer ser convidada para assumir a seleção brasileira sub-20 (feminina). É como voltar de uma forma diferente para a seleção que muito me deu, né?

Essa Copinha vai ser maravilhosa para mim, vou poder assistir as meninas in loco, onde vai ter times de todo o Brasil... Vai facilitar totalmente a minha vida e eu tenho certeza que vai ser um grande celeiro, onde muitas meninas vão se destacar."

Pretinha falou sobre a importância dessa competição para essa meninas e as futuras que um dia poderão vir a jogá-la: "Com certeza é uma oportunidade muito grande e muito importante que a Federação e a Prefeitura estão fazendo, com esse lançamento da Copinha Feminina. Espero que cada vez mais o futebol feminino cresça no Brasil e que mais meninas tenham a oportunidade de fazer aquilo que elas gostam."

Essas foram as entrevistas dessas grandes profissionais para nossa equipe.

Data de inicio e termino da Copinha

A competição irá acontecer em 4 estádios da capital Paulista, entre os dias 4 e 17 de dezembro.