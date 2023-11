Após jogo eletrizante, Renato Gaúcho elogia desempenho do grupo e sonha com título: “Nada é impossível”

Nesta quarta-feira (9), o Grêmio derrotou o líder Botafogo pela trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário, vencendo por 4 a 3 em uma virada incrível com direito a hat-trick de Luís Suárez no segundo tempo. A disputa pelo Brasileirão torna-se mais acirrada no topo da tabela, com o Tricolor Gaúcho empatando com Palmeiras e com o Glorioso, somando 59 pontos nesta rodada e assumindo a vice-liderança.

Na coletiva de imprensa, Renato Gaúcho, o técnico do Imortal, elogiou a postura do clube e afirmou que uma das melhores partidas de todo o campeonato ocorreu. Com o bom desempenho, o treinador ressaltou a importância da vitória na busca pelo tricampeonato: "Eu acho que o mais importante de tudo é que conseguimos uma grande vitória contra um grande adversário, um candidato ao título."

Além disso, Renato afirmou que o Grêmio está apto à disputa comparado aos outros times do G4: "Hoje posso dizer que o Grêmio entrou no páreo para conquistar o Campeonato Brasileiro."

Noite especial

O jogo contou com uma performance espetacular do atacante uruguaio, Luis Suárez, que foi fundamental no segundo tempo, sendo um dos principais responsáveis pela virada ao anotar três dos quatro gols do jogo.

Em resposta à imprensa, Renato Gaúcho demonstrou confiança em Suárez e destacou todas as suas características mais importantes para o time: "Não, ele (Suárez) não me surpreendeu em nada. Um jogador como ele está acostumado a fazer isso, então é bonito vê-lo jogar."

Também o utilizou como uma forma de exemplo para os companheiros de time, destacando a experiência e a frieza do atleta: "Um jogador de Copa do Mundo, um jogador diferenciado que fala exatamente pela experiência dele, pela categoria dele, aquilo que eu sempre peço para os jogadores, para terem a tranquilidade de definir."

Descanso e apoio

Agora, o técnico vai focar no próximo jogo, dando prioridade ao descanso dos jogadores, como sempre faz, em um jogo difícil em Porto Alegre neste domingo (12) contra o Corinthians.

“Agora a hora é do descanso, eles precisam dormir 10, 12 horas e se alimentarem bem; esse é o melhor treinamento no momento”, afirmou Renato.

Ele também pediu todo o apoio para a torcida gremista nesta reta final de campeonato e agitação contra o Alvinegro Paulista: “A arena no domingo tem que estar lotada, não pode ter lugar nem para mosquito. O torcedor tem que incentivar, tem que estar com a gente.”

Sequência

O Grêmio entra em campo novamente neste domingo (12), às 16h, horário de Brasília, para enfrentar o Corinthians na Arena Grêmio, em jogo válido pela trigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.