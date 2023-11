Em jogo dos desesperados, Furch marca no final e Santos vence Goiás fora de casa

Em jogo válido pela 33° rodada do Brasileirão no confronto direto entre dois candidatos ao rebaixamento, o Santos saiu vitorioso graças a mais um gol heroico do atacante Júlio Furch, que já havia marcado o gols decisivos nas vitórias contra Grêmio e Bahia.

Primeiro tempo termina sem gols

Jogando em casa o Goiás começou o jogo buscando pressionar e atacar o time do Santos, arriscando em chutes de fora da área com Matheus Babi e Maguinho, as tentativas de gol do clube goiano foram barradas pela boa sequência de defesas do goleiro João Paulo.

Já o time Santista buscava frear o ímpeto do Goiás e apostar no contra ataque para levar perigo ao gol defendido pelo goleiro Tadeu, essa estratégia porém acabou não funcionando na primeira etapa, devido ao grande número de passes errados dos jogadores do Santos.

Segundo tempo com emoção

Após voltarem do intervalo, ambos os times buscaram logo no começo o gol, em uma jogada trabalhada Marcos Leonardo tocou para Kevyson que após o cruzamento na linha de fundo quase abre o placar do jogo. O Goiás por outro lado, buscava trabalhar a bola para criar jogadas em profundidade ou cruzamentos na área mas era impedido pela boa partida da dupla de zaga santista.

O treinador do Santos Marcelo Fernandes viu no segundo tempo a necessidade de colocar sangue novo na equipe, aos 38 minutos colocou Júlio Furch no lugar de Jean Lucas. A alteração logo surtiu efeito e mais uma vez o predestinado El Imperador, apelido que ganhou quando ainda jogava no México, marcou o gol da vitória já nos minutos finais do jogo após uma cobrança de escanteio de Lucas Lima, outro jogador que entrou no segundo tempo.

E agora?

Com a vitória de Hoje o Santos abriu uma folga de 4 pontos em relação ao Cruzeiro que está em 17° lugar com 37 pontos. Agora o Alvinegro Praiano volta a jogar na Vila Belmiro nesse domingo no clássico contra o São Paulo. Já o Goiás que perdeu a chance de sair do Z4 e estacionou na 16° posição com apenas 35 pontos, se prepara para encarar na próxima rodada o Atlético Mineiro em Belo Horizonte.