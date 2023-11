Líderes perdem, Grêmio encosta, como fica a briga pelo título Brasileiro?

No final de mais uma rodada o Campeonato Brasileiro de 2023 segue em aberto. Faltando apenas cinco rodadas para o fim, temos seis times brigando pela tão sonhada taça do Brasileirão.

Em um campeonato onde todos achavam que o Botafogo não iria deixar o título escapar, em certo momento a equipe carioca abriu 15 pontos de vantagem para o segundo colocado, agora Grêmio, Palmeiras, Bragantino e Flamengo estão na briga.

Botafogo

Com a derrota de hoje para o Grêmio, o Glorioso chegou ao seu quinto jogo sem vencer e está estacionado com 59 pontos. A última vitória foi apenas dia 18 de outubro quando bateu o América MG jogando fora de casa pelo placar de 2 a 1. De lá para cá foram, 1 empate e 4 derrotas, sendo duas contra concorrentes diretos (Palmeiras e Grêmio, ambas dentro de casa). Porém, a equipe de Lúcio Flávio ainda tem uma partida a menos contra o Fortaleza, válida pela vigésima nona rodada, que será no Castelão.

Tirando o jogo a menos o time ainda tem pela frente mais 2 partidas no Engenhão, sendo contra Cruzeiro e Santos. Jogando fora de casa o Botafogo enfrenta Bragantino, concorrente direto ao título, Coritiba e Internacional.

Foto: Divulgação / Botafogo

Grêmio

O Tricolor gaúcho conquistou um ótimo resultado hoje contra o Botafogo. Depois de sair perdendo por 3 a 1, o Imortal conseguiu a virada com três gols de Luís Suárez e chegou ao 59 pontos junto com os líderes e chegou a sua quinta vitória seguida. O clube conta com o melhor ataque da competição, sendo 57 gols, porém é a terceira defesa mais vazada tendo levado 49 bolas na rede.

Faltando 5 rodadas, o time de Renato Gaúcho enfrenta Corinthians, Goiás e Vasco no Rio Grande do Sul. Fora de casa, a equipe enfrenta Fluminense e Atlético MG.

Foto: Divulgação / Grêmio

Palmeiras

O Alviverde perdeu a chance de dormir na liderança na rodada. Na quarta-feira, a equipe de Abel Ferreira perdeu de 3 a 0 para o Flamengo e ficou também nos 59 pontos. A derrota interrompeu uma sequência de cinco vitórias. O último resultado ruim da equipe da Barra Funda havia sido contra o Atlético MG, quando perdeu por 2 a 0 jogando no Allianz Parque.

Sem seu estádio, o Palmeiras irá mandar seus jogos na Arena Barueri até o final do campeonato. Até o fim serão mais 3 jogos "em casa", sendo contra Internacional, América MG e Fluminense. Fora, os jogos são contra Fortaleza e Cruzeiro.

Foto: Divulgação / Palmeiras

Bragantino

O Braga ainda luta pelo título e dos dois times a frente tem o fator de só depender de si mesmo para se sagrar campeão. Em sua melhor campanha na história dos pontos corridos, o time de Pedro Caixinha agora busca levar o troféu inédito para Bragança Paulista. Porém na última rodada a equipe perdeu para o São Paulo e também perdeu a chance de conseguir se isolar na liderança.

Com um jogo a menos, o Massa Bruta vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo. Na sequência, o time enfrenta Botafogo, Fortaleza e Coritiba em Bragança. Nas outras duas enfrenta Internacional, no Beira Rio, e Vasco, em São Januário.

Foto: Divulgação / Bragantino

Flamengo

O Rubro Negro carioca conseguiu uma importante vitória na última rodada. A equipe de Tite bateu o Palmeiras, no Maracanã, pelo placar de 3 a 0. Esse foi o melhor jogo do time sob o comando do novo técnico e veio na melhor hora. Com a vitória, os cariocas chegaram aos 56 pontos e voltaram para a luta pelo título.

O Flamengo ainda tem um jogo atrasado contra o próprio Bragantino, no Maracanã. Nas últimas rodadas joga contra São Paulo e América MG fora de casa. Em casa joga contra Atlético MG, Fluminense e Cuiabá.