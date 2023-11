São Januário renovado: Vasco traça rumos ambiciosos para o Centenário do seu templo

O projeto para o novo Estádio de São Januário apresentado pelo Vasco vai além da simples reforma, abrangendo a modernização completa do complexo esportivo. Com a intenção de acomodar mais de 47 mil torcedores, o clube divulgou imagens do projeto nesta quinta-feira (09/11), coincidindo com a aproximação do centenário da icônica casa do cruz-maltino em 2027.

A expectativa em torno do potencial construtivo de São Januário, atualmente em análise na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, impulsionou o Vasco a investir na atualização do plano de reforma e expansão de seu estádio. O projeto de lei, assinado pelo prefeito Eduardo Paes, concentra-se exclusivamente na proposta de reforma apresentada pelo clube. Para garantir o potencial construtivo desejado, o Vasco submeteu à prefeitura o projeto arquitetônico, acompanhado de um memorial descritivo, orçamento e projeção de receitas para o novo São Januário.

O Novo São Januário está projetado para acomodar 47.383 torcedores, distribuídos em diversas áreas:

Tribuna: 123 lugares

Camarotes: 133 camarotes (2541 lugares)

Camarotes Coletivos: 378 lugares

Frisas: 210 lugares

Lounges: 1.130 lugares

Cadeiras: 10.258 lugares

Arquibancadas: 32.743 lugares.

As informações são do setorista Joel Silva, do portal ‘Lance!’.

O plano ambicioso reflete o compromisso do clube em proporcionar uma experiência moderna e confortável aos seus torcedores.