Com direito a goleada, Vila Nova vence Londrina e segue com sonho pelo acesso vivo

Nesta sexta-feira (10), o Vila Nova aplicou uma goleada no Londrina, vencendo por 4 a 1, no OBA, em Goiânia, pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro. Rafael Donato, Igor Henrique duas vezes, e por fim Ronald fechou a conta para o Tigre. Garraty descontou para o Tubarão.

Com a boa dedicação, o Vila segue com sonho vivo pelo acesso e também decreta o rebaixamento do Tubarão à Série C, faltando duas rodadas para o fim da competição.

Tigre é ousado e marca

O jogo começou com o Vila Nova mostrando para que veio, sendo superior e destemido. Aos 8, em cabeçada do zagueiro Rafael Donato, o Tigrão abriu o placar. Na sequência, após falha da defesa do Tubarão, com Gustavo Salomão vacilando e não conseguindo tirar a bola. Igor Henrique aproveitou a sobra, escolheu o canto esquerdo e mandou colocado para o fundo das redes de Neneca.

O Vila ainda quase ampliou em mais em uma cabeçada de Rafael Donato. Em desvantagem no marcador o Londrina tentou chegar com João Paulo, e em belo chute da entrada da área, exigindo boa defesa de Dênis Júnior. Sem mudanças, o Tigre desceu para o vestiário com vitória parcial sobre o Tubarão, por 2 a 0.

Retorno cheio de gols

A etapa final começou, e o Vila seguiu no mesmo pique da etapa anterior, sempre superior e determinado. Aos 12, com Ronald tocando na saída do goleiro, o Tigre conseguiu ampliar. Na sequência, Igor Henrique aproveitou a sobra e marcou o quarto para completar o passeio. Atrás no marcador, o Londrina tentou reagir, pouco a pouco, com um passe de cada vez. Aos 22, Garraty tabelou com Iago Dias e chutou dentro da área para diminuir o placar.

O Tubarão ainda teve boas chances, com direito a bola no travessão, em batida de João Paulo. No final, o Vila Nova ainda chegou a marcar o quinto, com Neto Pessoa, mas o gol foi anulado após revisão do VAR, que apontou falta no começo da jogada.

Mas, e como fica?

Com resultado, o Vila Nova pula para a sexta posição, com 58 pontos, dois abaixo do G-4, porém vale lembrar, que a colocação e a distância pode mudar com o complemento da rodada. Já o Londrina fica em penúltimo, com 28 pontos, e não tem mais chances matemáticas de deixar o Z-4.

Próximos Jogos

O Vila Nova encara agora o Ceará, no domingo (12), às 18h, novamente no OBA. O Londrina tem pela frente o Novorizontino, na sexta-feira (17), às 21h30, no Estádio do Café.