Tombense e Ponte Preta se enfrentam em briga direta na parte de baixo da tabela

O Tombense irá receber a Ponte Preta no sábado (11), no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, a partida é válida pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. As duas equipes se enfrentam com um único objetivo, fugir da zona de rebaixamento para que consigam se manter na Série B em 2024.

Como chega o Tombense

Neste momento, o Tombense se encontra na 14° posição, com 37 pontos, 2 pontos a mais do que seu adversário, que encabeça o Z4. O duelo é importante para que a equipe mineira se afaste ainda mais do fantasma do rebaixamento.

O Tombense vêm de uma vitória contra o Sampaio Corrêa por 2 a 1, e nos últimos jogos, ganhou três e empatou dois, somando uma invencibilidade de cinco jogos.

Como chega a Ponte Preta

Na última rodada, a Ponte foi derrotada pelo Avaí por 1 a 0, dentro de seu estádio, Moisés Lucarelli. A equipe de Campinas está há 10 jogos sem vencer no campeonato, acumulando seis derrotas e quatro empates nesse intervalo.

A Ponte Preta se encontra na 17° posição do Campeonato Brasileiro Série B, com 35 pontos, encabeçando a zona de rebaixamento. A Ponte busca uma vitória nessa reta final de campeonato para tentar fugir da parte de baixo da tabela e ter a chance de se manter no Brasileirão Série B em 2024.

Ficha Técnica

Tombense x Ponte Preta

Local: Estádio Antônio Guimarães de Almeida (MG)

Data: 11 de novembro de 2023, sábado

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade.

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Guthieri Javarini Rodrigues.

Prováveis escalações

Tombense - Técnico: Moacir Júnior.

Felipe Garcia; Kevin, Ednei, Roger Carvalho e Egídio; Bruno Silva, Bruninho e Matheus Frizzo; Keké, Fernandão e Guilherme Santos.

Ponte Preta- Técnico: João Brigatti.

Caíque França; Maílton, Fábio Sanches, Castro e Artur; Felipinho, Felipe Amaral, Léo Naldi e Élvis; Eliel e Jeh.