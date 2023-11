Times brasileiros expressam contradição à proibição de patrocínios de apostas esportivas

A Comissão de Esporte do Senado Federal aprovou a Emenda 38-U ao Projeto de Lei nº 3623/2023. Nela está proibida qualquer tipo de publicidade voltada a apostas esportivas de quota-fixa em arenas ou por intermédio de patrocínios de equipes e campeonatos, patrocínios estes conhecidos como “bets”.

Com a aprovação, ao todo 33 times das séries A, B e C se manifestaram contra a emenda e emitiram notas oficiais em suas respectivas redes sociais dizendo a razão de se oporem ao projeto e pressionaram a Comissão de Assuntos Econômicos da Casa para que a proposta do Senado seja rejeitada.

Quais são os times envolvidos?

Dos 33 times contra a aprovação, 16 são pertencentes à série A. Os envolvidos são:

América - MG

Athletico Paranaense

Atlético - GO

Atlético Mineiro

Avaí

Bahia

Botafogo

Ceará

Chapecoense

Corinthians

Coritiba

CRB

Criciúma

Cruzeiro

CSA

Cuiabá

Figueirense

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Goiás

Grêmio

Grêmio Novorizontino

Guarani

Ituano

Juventude

Palmeiras

Paysandu

Red Bull Bragantino

Sampaio Corrêa

Santos

São Paulo

Sport

Tombense

Vasco da Gama

Vila Nova

Nota conjunta

Em nota conjunta, os times falaram que as apostas não remetem à modalidade esportiva e compreendem a decisão do Senado, mas isso afetaria financeiramente os clubes e já que muitos deles têm como principais patrocinadores as casas de apostas e isso prejudicaria profundamente em suas receitas e seus contratos.

Confira abaixo a nota conjunta dos clubes:

“Os Clubes do futebol brasileiro aqui signatários vêm, por meio da presente nota, demonstrar enorme preocupação em relação à Decisão da Comissão de Esporte do Senado Federal que aprovou a emenda n° 38-U ao Projeto de Lei (PL) n° 3.626/2023, a despeito dos votos contrários dos Excelentíssimos Senadores Romário e Leila Barros e da original rejeição do Relator.

A citada emenda promove alterações ao artigo 17 do referido PL, e o faz para vedar que qualquer publicidade relacionada às apostas por quota-fixa seja realizada em arenas esportivas e/ou por intermédio de patrocínio a equipes e campeonatos, entre outros.

Importante ressaltar que o correto endereçamento das mensagens publicitárias inerentes ao setor de apostas, bem como, o cuidado com crianças e adolescentes, são temas extremamente caros aos Clubes signatários. Buscando atender à preocupação de contribuir para um ambiente saudável, estes têm atuado proativamente na elaboração, junto ao CONAR, das diretrizes a serem aplicáveis ao mercado.

A completa proibição sugerida pela Comissão do Esporte, contudo, além de infrutífera para o propósito a que se propõe, e de se desviar do propósito de regulamentar a modalidade de apostas por quota-fixa, representaria frontal e irreparável dano à principal fonte atual de receitas do futebol brasileiro, além do risco de interferir nos contratos em vigência.

Em virtude disso, os Clubes solicitam que a Comissão de Assuntos Econômicos, bem como, que o Plenário deste respeitoso Senado, rejeitem a prejudicial emenda n° 38-U ao PL n° 3.626/2023, protegendo o futebol brasileiro, e os princípios da livre iniciativa e da liberdade de contratar.”