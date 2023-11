Flamengo e Fluminense disputam primeiro clássico no Maracanã após a Libertadores

Neste sábado (11), às 18h30 (horário de Brasília), Flamengo e Fluminense disputam clássico no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vivendo momentos distintos, apesar de bons, a dupla Fla-Flu se reencontra mais uma vez na temporada.

Como chegam os rivais?

O Rubro-negro vem de grande vitória sobre o Palmeiras, também no Maraca, por 3 a 0. A equipe passou por grandes turbulências na temporada e busca se reerguer após a chegada de Tite. Após perder todos os campeonatos disputados no ano, o Mengão sonha com o título do Campeonato Brasileiro, ocupando a 5ª posição, com 56 pontos, três a menos que o líder, Botafogo.

Por outro lado, o Flu acabou de conquistar a Copa Libertadores, inédita na história do clube. Agora, o clube das Laranjeiras se prepara para a disputa do Mundial de Clubes, em dezembro. Já classificado para a próxima edição da competição continental, o time de guerreiros ocupa a 8ª posição no Brasileirão, com 46 pontos.

Histórico do clássico

No retrospecto geral do clássico, a vantagem é do Flamengo. Em toda a história, foram disputados 378 clássicos, com 138 vitórias do Fla, contra 119 do Flu e 121 empates.

Em 2023, os rivais cariocas disputaram duas decisões por mata-mata. Na final do Campeonato Carioca, vitória e título do Fluminense, após vitória por 4 a 1 no jogo de volta. Porém, nas oitavas de final da Copa do Brasil, a vitória foi rubro-negra, que avançou de fase após 2 a 0 no jogo de volta.

No confronto do primeiro turno, empate em 0 a 0 no Maracanã.

Duelo de campeões

O Maracanã, maior palco do futebol brasileiro, receberá os dois últimos campeões da Copa Libertadores. Campeão em 2022, o Flamengo terá o mando da partida contra o atual campeão, Fluminense, que conquistou a competição há uma semana.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli, Ganso e Árias; Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral