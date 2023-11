Em duelo dos desesperados, Ituano e Sampaio Corrêa se enfrentam em jogo de seis pontos da Série B

Em duelo válido pela 36ªrodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Ituano e Sampaio Corrêa se enfrentam, no Novelli Júnior, às 15h30 (de Brasília). Separados por apenas um ponto, os times consideram como o “jogo de seis pontos” na luta contra o rebaixamento.

Como chega o Ituano?

A equipe do interior paulista não sabe o que é vencer uma partida há dez jogos, com essa sequência negativa, acabou caindo para a 15a colocação na tabela, com apenas 37 pontos somados. O Rubro-Negro está muito perto da zona de rebaixamento e, por isso, sabe que precisa reagir na competição.

Provável escalação

Thiago Couto; Kadi, Danilo Boza, Luiz Gustavo e Alan Ruschel; Jean Irmer, Jadson, Vini Paulista (Victor Andrade) e Matheus Vargas; David e Gabriel Taliari

Técnico: Thiago Carpini

Como chega o Sampaio Corrêa?

A equipe maranhense também acumulou uma sequência negativa no campeonato, já são seis partidas consecutivas sem vencer. O Tricolor se encontra na 16° posição com 36 pontos, e é o primeiro time antes do Z-4 e precisa da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento.

Provável escalação

Thiago Braga; Lucas Mota, Gustavo Henrique, Ícaro e Pará; Claudinei, Ferreira, Neto Paraíba, Robinho e Pimentinha; Jô

Técnico: Fernando Marchiori

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram apenas três vezes na história, com uma vitória para cada lado e um duelo terminou empatado. O último jogo entre os times terminou em 0 a 0.

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

Quarto árbitro: Guilherme Nunes de Santana (SP)

Árbitro de vídeo (VAR): Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)