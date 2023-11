Ituano vence Sampaio Corrêa e se distancia do rebaixamento

Na tarde deste sábado (11), o Ituano quebrou um jejum de dez jogos sem vencer em confronto direto com o Sampaio Corrêa. A equipe paulista levou a melhor, vencendo por 2 a 1, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mário Sérgio e Eduardo Person anotaram para o Galo. Enquanto Ytalo descontou para Bolívia Querida.

Galo de Itu marca duas vezes

O jogo começou com o Galo de Itu sendo superior, tendo mais bola no pé. Aos 17, em uma jogada de lateral para lateral, Pacheco cruzou no veneno para Mário Sérgio cabecear forte, sem chances para o goleiro da Bolívia Querida. Mesmo com a vantagem, o Galo não se acanhou, muito pelo contrário, partiu pra cima e empilhou boas oportunidades. Aos 41, após um contra-ataque, Eduardo Person recebeu de Felipe Saraiva na entrada da área e encheu o pé para fazer o segundo gol do Ituano, que tarde maravilhosa fazia a equipe.

Bolívia Querida diminui a vantagem, mas não evita derrota

A etapa final começou com Sampaio crescendo pouco a pouco. De início, chegou bem em falha de Rafael Pereira e Jefferson Paulino do Galo, e Ytalo foi esperto, encheu o pé e marcou para os visitantes. A Bolívia Querida ainda buscou o empate, mas pouco criou ofensivamente. Do outro lado, o Ituano buscou não atacar, mas sim ficar à espreita, se defendendo e segurando o resultado.

Mas e como fica?

Com o resultado positivo, o Ituano chega aos 40 pontos, subindo para a 14ª posição, aumentando a distância para a zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Sampaio Corrêa perde sua quarta partida seguida e fica estacionado nos 36 pontos na 16ª posição.

Próximo jogos

Pela 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato, o Ituano chega em mais um confronto direto, desta vez, contra a Chapecoense, na sexta-feira (17), às 19h, também no estádio Novelli Júnior, em Itu. Na segunda-feira (20), às 19h, é a vez do Sampaio Corrêa receber o Avaí no estádio Castelão, em São Luís.