Sport empata sem gols com Atlético-GO na Ilha do Retiro e segue fora do G-4

Em noite de sexta-feira (10) animada, mas sem pontaria, Sport e Atlético-GO empataram sem gols, na Ilha do Retiro, em jogo válido da 36ª rodada, da Série B.

Movimentado, mas sem gols

O jogo começou animado na Ilha do Retiro, com ambas equipes se atacando e tendo boas chances. Logo de primeira, o Dragão chegou na bola aérea, após cruzamento, Luiz Fernando, de cabeça, mandou no veneno, porém, a bola que passou muito próxima da trave do goleiro Jordan. Impulsionado sua torcida, o Leão da Ilha, pouco a pouco, dominou a partida.

Aos 13, após cabeçada de Edinho, o goleiro Ronaldo realizou um milagre na Ilha do Retiro. No desenrolar da partida, as equipes mostravam o quanto estavam focadas, se lançavam ao ataque. O meia Shaylon recebeu com liberdade na entrada da área leonina, e finalizou cruzado, levando perigo à meta de Jordan.

Na sequência, Leão da Ilha respondeu, com o venezuelano Roberto Rosales, que recebeu sozinho pelo meio, carregou a bola e finalizou com a perna esquerda, a bola acabou saindo, sem grandes sustos para o goleiro Ronaldo. Na reta final, os visitantes chegaram novamente com perigo, após receber dentro da área, Airton finalizou rasteiro e o zagueiro Rafael Thyere salvou em cima da linha, porém, o lance estava impedido.

Já o Leão seguia pressionando, e após bate rebate na área goiana, o volante Felipe soltou a bomba, de olho no lance, o goleiro Ronaldo protagonizou mais uma excelente defesa na partida.

Sem pontaria, sem gols

A etapa final começou com na etapa inicial, com as equipes se atacando e tentando o tão sonhado gol. O dragão chegou com Airton, após boa jogada individual fora da área. Na sequência, com Luiz Fernando, que ganhou a bola após erro de Fabinho na saída.

Já o Leão chegou respondendo com Felipinho, o lateral-esquerdo protagonizou uma linda jogada individual, limpou dois marcadores, mas na hora da finalização, acabou pegando muito mal. Aos 12, Shaylon, meia-atacante do dragão, recebeu a bola pela esquerda e bateu cruzado, Jordan se jogou no lance, mas a bola acabou saindo, sem grandes perigos para o Leão.

Na reta final, as duas equipes acabaram perdendo um pouco de intensidade. Enquanto o Sport se lançava ao ataque, e não conseguia criar boas oportunidades, o time visitante trocava muitos passes e segurava bastante a bola, para o tempo passar.

Aos 31, após boa jogada de Fabinho, o volante subiu pela direita, ganhou da marcação e cruzou para Jorginho, que tentou de cabeça, mas o goleiro Ronaldo fez uma defesa segura. Na sequência, uma grande chance, e tinha que ser com ele, o cara do amor. Sim, Vagner Love ganhou da marcação e cruzou e a bola, que parou rente à meta do Dragão goiano. A partida seguiu sem mudanças, e encerrou-se sem gols.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Sport chegou aos 60 pontos e se mantém na quinta colocação. Já o Atlético-GO tem agora 61 pontos, na segunda posição, cinco atrás do líder Vitória.

Próximos Jogos

O Leão volta a campo no sábado (18), quando enfrenta o líder Vitória no Barradão, às 17h, em Salvador, em confronto direto pelo G-4. No mesmo dia, o Atlético-GO visita o Mirassol, também às 17h, no José Maria de Campos Maia. Os confrontos são válidos pela 37ª rodada.